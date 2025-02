Nei salotti dei talk show italici si parla di Ucraina e delle elezioni tedesche. “La rottura definitiva fra democrazia e benessere ha prodotto il fasciocapitalismo” spiega Rosy Bindi. “Trump sta cercando di smembrare l’Unione Europea” avverte il politologo Gianfranco Pasquino. “Trump? Non penso che sia un pacifista – dice il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – perché chiede al mondo intero di portare il riarmo al 5% del PIL”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Macron ha indebolito Zelensky non chiamandolo al vertice”. (Maurizio Lupi, Noi Moderati, Tagadà)

“La rottura definitiva fra democrazia e benessere ha prodotto il fasciocapitalismo”. (Rosy Bindi, Tagadà)

“Putin si è seduto al tavolo negoziale grazie a Trump. Il presidente statunitense aveva dichiarato che avrebbe bombardato Mosca”. (Giovanni Sallusti, Tagadà)

“Musk fa gli interessi di tutti gli avversari dell’Europa e dell’Italia”. (Michele Fina, Partito Democratico, Tagadà)

“Il cielo sopra Berlino non è nero ma grigio”. (Massimo Giannini, Tagadà)

“Trump ha lodato molto Meloni, ma ha lodato anche Orban. Bisogna capire se queste lodi sono fatte per spaccare l’Europa. Bisogna capire se vuole usare Meloni o se vuole ascoltare Meloni”. (Annalisa Cuzzocrea, Otto e mezzo)

“Nessuno può sognarsi di imporre un nuovo ordine mondiale. Il nuovo ordine mondiale può nascere soltanto da un equilibrio multilaterale nel creare tutte le condizioni per un equilibrio multilaterale. Non ci sarà nessun nuovo secolo americano o cinese o russo”. (Massimo Cacciari, Otto e mezzo)

“Trump sta cercando di smembrare l’Unione Europea”. (Gianfranco Pasquino, 4 di Sera)

“Temo che Giorgia Meloni non abbia capito che Trump non farà mai gli interessi dell’Unione Europea e dell’Italia”. (Elisabetta Gualmini, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Certo che bisogna spendere nello stato sociale. Ma attenzione: anche i nostri sistemi a cui siamo molto affezionati e che chiamiamo di welfare, se non siamo in grado di proteggerli, a un certo punto saranno messi in discussione. E se qualcuno li mette in discussione, penso che avremo bisogno di difenderci in un mondo che è cambiato e in cui dobbiamo toglierci dalla testa che ci difenderanno gli americani. Trump sta sbattendoci in faccia questa realtà. Se non lo capiamo ci aspettano tempi molto bui”. (Paolo Gentiloni, Omnibus)

“Kiev deve partecipare al tavolo di pace, noi non invieremo uomini”. (Grazia Di Maggio, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Trump? Non penso che sia un pacifista perché chiede al mondo intero di portare il riarmo al 5% del PIL”. (Angelo Bonelli, L’aria che tira)

“AfD? La notizia è che nonostante lo sforzo miliardario di aiuto di Musk il risultato è molto deludente”. (Paolo Mieli, L’aria che tira)