Nei talk show italici si parla della, possibile, pace tra Ucraina e Russia e, tornando nel recinto nostrano, del calo della produzione industriale. “La telefonata tra Putin e Trump? Tra autocrati si intendono” ironizza l’ex ministra Rosy Bindi. “Trump sta mettendo la testa di Zelensky sul tavolo delle trattative” dice il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. “Noi – spiega il deputato della Lega Riccardo Molinari – dobbiamo essere grati a Trump che finalmente ha aperto una trattativa”.

Sul calo della produzione industriale, il deutato di +Europa Benedetto Della Vedova sparge sale sulle ferite del governo: “Quella del governo Meloni non è stabilità ma rigor mortis”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Quella del governo Meloni non è stabilità ma rigor mortis”. (Benedetto Della Vedova, +Europa, Coffee Break)

“Ucraina? Il vincitore della partita è la Cina, gli altri mezzi vincitori. L’Europa non conta nulla”. (Lucio Caracciolo, Otto e mezzo)

“Donald Trump? Ha molto meno potere di quello che sembra”. (Dario Fabbri, Omnibus)

“Trump ha inaugurato la teoria dell’America First”. (Orietta Moscatelli, Omnibus)

“UE fortemente penalizzata, si presenta in ordine sparso”. (Roberto Morassut, Partito Democratico, Coffee Break)

“Trump non considera l’Europa un interlocutore. Qual è il prezzo che Trump rischia di far pagare all’Ucraina? La Crimea e tutta la zona in rosso Zelensky la dà per persa, Trump vuole anche le terre rare dell’Ucraina”. (Piero Fassino, Partito Democratico, L’aria che tira)

“La telefonata tra Putine Trump? Tra autocrati si intendono”. (Rosy Bindi, Partito Democratico, Tagadà)

“Trump sta mettendo la testa di Zelensky sul tavolo delle trattative”. (Claudio Cerasa, Tagadà)

“Il presidente statunitense userà l’Ucraina per aprire tavolo con Russia”. (Maurizio Molinari, Tagadà)

“Noi dobbiamo essere grati a Trump che finalmente ha aperto una trattativa”. (Riccardo Molinari, Lega, 4 di Sera)

“Produzione industriale? Abbiamo costretto Stellantis a investire 2 miliardi in Italia”. (Federico Mollicone, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Quella del governo Meloni non è stabilità ma rigor mortis”. (Benedetto Della Vedova, +Europa, Coffee Break)

“Questa è la volta che la Meloni rischia… l’economia traballa”. (Renato Mannheimer)