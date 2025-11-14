Nei salotti dei talk show italici si parla di libertà di espressione ma, soprattutto della situazione economica italiana. “Tra il lordo e il netto c’è la differenza tra la ricchezza e la povertà degli italiani” spiega Andrea Ruggieri. “Non è accettabile che nel nostro Paese esistano 5,7 milioni di poveri e ci sia poca gente con ricchezze incredibili” tuona Luca Boccoli di Alleanza Verdi e Sinistra, Dritto e rovescio. “La ricchezza è un po’ come il concime – ironizza Paolo Cento – quando è tutta ammucchiata puzza, mentre quando la distribuiamo diventa fertilizzante”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“In Italia c’è libertà di espressione ma manca stampa libera”. (Nathalie Tocci, Otto e mezzo)

“Trascinare un giornalista in tribunale è subdolo”. (Beppe Severgnini, Otto e mezzo)

“Salari? La strada da seguire è il rinnovo dei contratti”. (Pierpaolo Bombardieri, Tagadà)

“Tra il lordo e il netto c’è la differenza tra la ricchezza e la povertà degli italiani”. (Andrea Ruggieri, 4 di Sera)

“Se tutti pagassimo tutte le tasse, ci sarebbe molto più margine per farne pagare meno ai cittadini”. (Stefano Cappellini, 4 di Sera)

“Non è accettabile che nel nostro Paese esistano 5,7 milioni di poveri e ci sia poca gente con ricchezze incredibili”. (Luca Boccoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Dritto e rovescio)

“La ricchezza è un po’ come il concime: quando è tutta ammucchiata puzza, mentre quando la distribuiamo diventa fertilizzante”. (Paolo Cento, Dritto e rovescio)

“Schlein e Conte non riescono a contrapporsi a Meloni”. (Massimo Gramellini, Piazzapulita)

“Elly Schlein è la Mamdani italiana, ha ricomposto la sinistra: ora deve convincere anche Calenda e Marattin”. (Paolo Mieli, Piazzapulita)

“Gaza? Come Italia siamo totalmente in violazione del diritto internazionale”. (Francesca Albanese, Piazzapulita)