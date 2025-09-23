Nei salotti dei talk show italici si parla dello sciopero per Gaza. “Giusto manifestare, discrasia tra le parole di Meloni su Milano e quelle non pronunciate per Gaza” dice il direttore di Limes, Lucio Caracciolo. “Quelli che si sono scontrati con la polizia non avevano alcun interesse verso Gaza” tuona Maurizio Belpietro. Sulla stessa linea, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che spiega: “Impediremo che si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni, in caso di danni pagheranno di tasca loro”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Sarebbe importante se questo movimento facesse sua anche la sofferenza delle vittime civili israeliane. Se si sceglie di dare attenzione solo a vittime di una parte si diventa inevitabilmente parte del conflitto”. (Maurizio Molinari, L’aria che tira)

“Quelli che si sono scontrati con la polizia non avevano alcun interesse verso Gaza”. (Maurizio Belpietro, 4 di Sera)

“In Italia ci sono persone che usano Gaza per fare i delinquenti”. (Marco Lisei, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“Diverse persone hanno rinunciato allo stipendio per una causa collettiva”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, 4 di Sera)

“Sono sempre gli stessi a fare le violenze”. (Beppe Severgnini, Otto e mezzo)

“Meloni tecnicamente complice di un genocidio”. (Tomaso Montanari, Otto e mezzo)

“Si vogliono minimizzare le tensioni, ci sono state foto di Meloni bruciate”. (Annalisa Terranova, Otto e mezzo)

“Italia e Germania riconosceranno la Palestina”. (Paolo Mieli, L’aria che tira)

“Il riconoscimento della Palestina? Io sono favorevole, ma in assenza d’altro è scenografia. Nella vita i simboli contano, ma in assenza di concretezza si fermano lì”. (Dario Fabbri, L’aria che tira)

“Trump sta facendo la fine dell’utile idiota, si fa sbeffeggiare da Putin”. (Alessandra Moretti, Partito Democratico, L’aria che tira)