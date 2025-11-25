Nei salotti dei talk show italiani si parla delle Regionali. “Se si votasse oggi non ci sarebbe la stessa stabilità che abbiamo ora. Noi crediamo che sarebbe utile averla. È una riflessione che facciamo anche sulla legge elettorale” dice il responsabile nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “C’è la paura di perdere – risponde la segretaria dem, Elly Schlein – con la coalizione che abbiamo costruito oggi, nel 2022 non avrebbero vinto e perderebbero nel 2027″. “Nessuna debacle elettorale – minimizza Italo Bocchino -. Mi piace il trionfalismo di Schlein”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Se si votasse oggi non ci sarebbe la stessa stabilità che abbiamo ora. Noi crediamo che sarebbe utile averla. È una riflessione che facciamo anche sulla legge elettorale, non ci sono dogmi ma crediamo che serve stabilità”. (Giovanni Donzelli, La7)

“C’è la paura di perdere: con la coalizione che abbiamo costruito oggi, nel 2022 non avrebbero vinto e perderebbero nel 2027”. (Elly Schlein, La7)

“La destra ha perso male al Sud, Donzelli vuol cambiare legge elettorale”. (Lina Palmerini, Otto e mezzo)

“Nessuna debacle elettorale. Mi piace il trionfalismo di Schlein”. (Italo Bocchino, Otto e mezzo)

“Hanno tentato di promettere di tutto, tra condoni e pensioni minime, e hanno scatenato la macchina del fango contro Fico, ma i campani hanno perfettamente capito che si trattava del gioco delle tre carte. Se la destra vuole alzare le pensioni minime di 100 euro al mese, perché non lo fa con la manovra per tutti gli italiani? Era una promessa elettorale, una delle tante cui questa destra ci ha abituato”. (Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“Il dato politico più preoccupante è legato all’astensionismo”. (Daniele Manca, 4 di Sera)

“Le elezioni politiche saranno vinte da chi saprà riportare al voto quella quota di astenuti che oggi è rimasta a casa”. (Igor Taruffi, Partito Democratico, 4 di Sera)