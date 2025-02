Nei salotti dei talk show tricoli si continua a litigare sulle trattative in corso per arrivare ad una pace in Ucraina. “Trump vuole compiacere i russi che vivono di propaganda” è la teoria del direttore di Libero, Pietro Senaldi. “Trump – spiega il direttore di Domino, Dario Fabbri – sta chiedendo essenzialmente alla leadership ucraina di non creare problemi. Sta infatti arrivando la parte più difficile”.

Ma le trattative fanno rumore anche nel recinto della politica italiana. “Meloni e Trump in buoni rapporti forse per un apericena” ironizza il senatore del Partito Democratico Michele Fina. “Meloni – tuona il senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri – è una esecutrice di ordini degli USA, ha mandato armi a oltranza ma i costi sono sulle famigli italiane”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“C’è un conflitto in Europa, stiamo cercando di trovare una soluzione: capiamo come migliorare l’Europa per farla pesare più nel mondo”. (Salvatore Sallemi, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Ormai vale la logica del più forte”. (Andrea Orlando, Partito Democratico, Tagadà)

“Trump vuole compiacere i russi che vivono di propaganda”. (Pietro Senaldi, Tagadà)

“Trump sta mettendo in scena spettacolo della crudeltà, sadomasochismo politico”. (Rosy Braidotti, Otto e mezzo)

“Prende forma il nuovo ordine mondiale Trumputiniano”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“Il vero obiettivo di Trump è staccare la Russia dalla Cina”. (Carlo Cottarelli, 4 di Sera)

“Nei suoi attacchi contro il premier Meloni, Giuseppe Conte ha dimostrato di avere poche idee e molto confuse. L’Italia e l’Europa non sono entrate in guerra in Ucraina, ma hanno correttamente difeso e supportato la democrazia di Kiev. Dobbiamo sempre ricordare che l’Ucraina è stata attaccata”. (Ylenja Lucaselli, Fratelli d’Italia, Agorà)

“Trump sta chiedendo essenzialmente alla leadership ucraina di non creare problemi. Sta infatti arrivando la parte più difficile. I russi non aspettavano altro che una chiamata”. (Dario Fabbri, Agorà)

“Bisognerebbe ricordare a Trump che in Ucraina c’è la legge marziale. E anche Putin ha modificato la costituzione per restare al governo fino al 2036”. (Lucia Goracci, Agorà)

“Giuseppe Conte è trascinato dal suo consulente, Marco Travaglio”. (Corradino Mineo, Omnibus)

“Conte mette in difficoltà Elly Schlein”. (Sara Menafra)

“Meloni e Trump in buoni rapporti forse per un apericena”. (Michele Fina, Partito Democratico, Coffee Break)

“Meloni esecutrice di ordini USA, ha mandato armi a oltranza ma i costi sono sulle famigli italiane”. (Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle, Coffee Break)

“Trump ha capovolto la storia, ora chiunque farà un’alleanza con gli Stati Uniti sa che durerà quattro anni”. (Augusto Minzolini, L’aria che tira)