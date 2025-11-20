Nei salotti dei talk show italiani si continua a litigare sul caso Garofani. “Ridicolo pensare che ci sia un complotto. Chi lo dice non conosce Mattarella” spiega il direttore de Foglio, Claudio Cerasa. “Difficile fare complotti ad una cena romanista. Conversazione semmai contro Schlein” spiega Marcello Sorgi. “È una cosa da Scherzi a parte pensare che il Quirinale stia tramando contro Meloni” ironizza l’ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Meloni non usa i toni di Trump solo perché non incontra i giornalisti”. (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“La destra attacca Mattarella perché teme i controlli della democrazia”. (Walter Veltroni, Otto e mezzo)

“Eversivo pensare a un piano contro il governo”. (Raffaella Paita, Italia Viva, Tagadà)

“Incontro necessario, giusto chiarirsi”. (Pietro Senaldi, Tagadà)

“Ridicolo pensare che ci sia un complotto. Chi lo dice non conosce Mattarella”. (Claudio Cerasa, Tagadà)

“Consigliere non ha smentito, Bignami ha fatto bene”. (Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Difficile fare complotti ad una cena romanista. Conversazione semmai contro Schlein”. (Marcello Sorgi, Omnibus)

“Quando questo governo è nervoso svela una pulsione ‘orbaniana’ che fa preoccupare. (Ivan Scalfarotto, Italia Viva, Coffee Break)

“È una cosa da Scherzi a parte pensare che il Quirinale stia tramando contro Meloni”. (Pier Ferdinando Casini, L’aria che tira)

“Per quanto riguarda i ‘voti finali’ di questa vicenda: Mattarella merita un 10, perché svolge il suo ruolo con grande equilibrio. Garofani, invece — pur avendolo difeso e da ex collega — si merita un 5 meno meno. Non ci sono manovre, ma è chiaro che bisogna stare attenti, anche se si è in compagnia dei tifosi della Roma”. (Maurizio Gasparri, Forza Italia, Agorà)