Cosa si dice in TV, Storace: “Ma perché Mattarella si deve arrabbiare così?”. Giannini: “Vogliono fare piazza pulita di tutto ciò che è di intralcio”. Bersani: “Loro vogliono arrivare lì…”
Nei salotti dei talk show italiani si parla del caso Garofani. “Nessun complotto, consigliere improvvido” tuona Italo Bocchino. “Vogliono fare piazza pulita di tutto ciò che è di intralcio” dice Massimo Giannini. “Ma perché Mattarella si deve arrabbiare così?” si chiede l’ex ministro Francesco Storace. “Loro vogliono arrivare lì…” spiega Pier Luigi Bersani.
Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:
“Nessun complotto, consigliere improvvido”. (Italo Bocchino, Otto e mezzo)
“Creato questo caso per coprire altro”. (Lina Palmerini, Otto e mezzo)
“Garofani ex PD, inopportuno per un consigliere del Quirinale, si dimetta. Bignami sgrammaticato”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)
“Ma perché Mattarella si deve arrabbiare così?” (Francesco Storace, DiMartedì)
“In tre anni governo Meloni ha aperto fronti con tutti, ora anche il Quirinale”. (Antonio Padellaro, DiMartedì)
“Mi rifiuto di pensare a piano del Quirinale contro Meloni”. (Pier Ferdinando Casini, DiMartedì)
“Vogliono fare piazza pulita di tutto ciò che è di intralcio”. (Massimo Giannini, DiMartedì)
“Loro vogliono arrivare lì…”. (Pier Luigi Bersani, DiMartedì)
“Tra una settimana non ne parleremo più”. (Matteo Piantedosi, ReStart)
“Mattarella dà molto fastidio al centrodestra”. (Rosi Bindi, Tagadà)
“Sembra una cosa apparecchiata”. (Sergio Rizzo, Omnibus)
“Caduta di stile del consigliere di Mattarella, due righe di scuse non guasterebbero”. (Stefano Maullu, Fratelli d’Italia, Coffee Break)