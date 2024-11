L’eco delle polemiche per le parole di Elon Musk continua a rimbombare nei salotti dei talk show italici. Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, difende il miliardario: “Ha parlato a titolo personale”. Non la pensa così Beatrice Lorenzin: “Elon Musk non ha parlato a titolo personale, ha detto che i giudici italiani vanno cacciati”. “Dai patrioti – dice Anna Ascani che attacca la maggioranza – mi aspetterei la difesa di casa nostra, ma a quanto pare lo sono solo quando gli conviene”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Musk ha detto quello che pensano 30mila italiani incarcerati ingiustamente”. (Matteo Salvini, Lega, Tagadà)