Nei salotti dei talk show italici si parla ancora della Flotilla. io: “Flotilla? È Israele che non rispetta il diritto internazionale” dice il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “La diplomazia non si fa con la barca a vela” taglia corto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

“Flotilla? Non stanno portando solo cibo – dice la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese -. Per favore, non riduciamo tutto al cibo: stanno sfondando l’assedio. E io sono orgogliosa di loro”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“La Flotilla è guidata da attivisti che sapevano del rischio, non perché il diritto internazionale dica di temere qualcosa. Tuttavia vanno avanti rischiando la pelle perché da Israele non viene seguito il diritto internazionale: Tel Aviv compie abusi ogni giorno, ha bombardato sei paesi sovrani in questi due anni!” (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Il governo chieda a Israele di spegnere i carri armati e poi potrà dire alla Flotilla di ritirarsi”. (Saverio Lodato, Otto e mezzo)

“La diplomazia non si fa con la barca a vela”. (Matteo Renzi, DiMartedì)

“Meloni dovrebbe ricordarsi che è la presidente del Consiglio di tutti gli italiani, anche di quelli sulla Flotilla”. (Antonio Padellaro, DiMartedì)

“Flotilla? Non stanno portando solo cibo. Per favore, non riduciamo tutto al cibo: stanno sfondando l’assedio. E io sono orgogliosa di loro”. (Francesca Albanese, DiMartedì)

“Devono fermarsi, come ha detto Mattarella, hanno già raggiunto un importante obiettivo: mettere i governi di fronte alle loro responsabilità, cioè, la società civile fa quello che non fanno gli Stati, ma rischiare la vita per questo, no”. (Massimo Giannini, DiMartedì)

“Iniziativa priva di ogni logica politica”. (Augusto Minzolini, Tagadà)

“Tutti i cittadini che manifestano, tutti i lavoratori che scioperano perdendo una giornata di stipendio, chi si mobilita per azioni di solidarietà dal basso lo fa perché i governi si sono girati dall’altra parte. La mobilitazione dal basso e l’immagine fortissima della Flotilla stanno finalmente facendo muovere le cose”. (Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)

“Il governo italiano dovrebbe dire a Netanyahu di fare la pace”. (Paolo Cento, Alleanza Verdi e Sinistra, 4 di Sera)

“È da irresponsabili pensare di forzare il blocco navale”. (Massimiliano Romeo, Lega, 4 di Sera)

“La Flotilla non si rende conto dell’enorme risultato che ha già raggiunto”. (Simona Malpezzi, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Contro chi vuole andare in guerra Trump? Contro gli americani che non la pensano come lui”. (Lucio Caracciolo, Otto mezzo)

“Trump sta giocando le sue ultime carte come un tiranno in declino”. (Silvia Ronchey, DiMartedì)