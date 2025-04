Nei talk show italici si parlare della condanna di Marine Le Pen e dei dazi in arrivo. “La condanna di Marine Le Pen? Non sono complottista ma l’Europa non sta dando una buona immagine della democrazia” dice il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti. Dall’altra parte della barricata, Nathalie Tocci: “La magistratura è ovunque bersaglio dell’estrema destra”. “La Meloni si sta berlusconizzando” taglia corto Marco Travaglio parlando dela premier e delle sue parole dopo la condonna della leader del Rassemblement National. Sui dazi, Matteo Renzi ironizza sul leader della Lega Matteo Salvini che ne aveva parlato come di un’opportunità: “Dazi? Salvini capisce meno di economia che di treni, e non era facile”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“La condanna di Marine Le Pen? Non sono complottista ma l’Europa non sta dando una buona immagine della democrazia”. (Tommaso Foti, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“In Europa governa la destra… Da Salvini una stupidaggine tirar dentro UE”. (Nicola Zingaretti, Partito Democratico, Tagadà)

“La magistratura è ovunque bersaglio dell’estrema destra”. (Nathalie Tocci, Tagadà)

“In Francia viene impedito ad una leader contro l’establishment europeo di non partecipare alle elezioni. JD Vance aveva ragione, l’Europa ha problemi con la libertà”. (Giovanni Sallusti, Tagadà)

“La Meloni si sta berlusconizzando”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Le Pen? Meloni non può non difenderla”. (Paolo Mieli, Otto e mezzo)

“La Meloni ha avuto reazione composta”. (Italo Bocchino, Otto e mezzo)

“Non si può escludere un complotto contro le destre”. (Vincenzo Sofo, Fratelli d’Italia, Omnibus)

“Dazi? Salvini capisce meno di economia che di treni, e non era facile…” (Matteo Renzi, DiMartedì)

“Non è vero che siamo in una guerra commerciale, siamo in una guerra che gli Stati Uniti hanno dichiarato al resto del mondo”. (Antonio Caprarica, 4 di Sera)

“Gli importatori dei nostri vini hanno già bloccato le importazioni dall’Italia, questo Governo sarà in grado di reggere l’urto della realtà?” (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, 4 di Sera)

“Se uguali per tutti sarà la guerra USA contro il resto del mondo. Da questa sera inizia un mondo diverso”. (Maurizio Molinari, Omnibus)

“Trump parla di età dell’oro, in realtà è un’età dell’odio”. (Antonio Nicita, Partito Democratico, DiMartedì)

“Con Trump si parla. È chiaro che Trump sta cercando di riequilibrare la bilancia commerciale europea, ma non ha denunciato, non ha strappato il trattato. L’articolo 5 del trattato della Nato è sempre lì. Io sono a favore dell’autonomia strategica dell’Unione Europea, ma non armando ogni singolo Stato e buttando 800 miliardi”. (Giuseppe Conte, DiMartedì)

“No a politiche ‘celoduriste’, noi come patrioti siamo amanti del disegno europeo”. (Ubaldo Pagano, Partito Democratico, Coffee Break)

“Nella destra di governo sui dazi c’è una posizione di Forza Italia che è ragionevole, c’è quella della Lega che è invece irragionevole, e poi c’è Giorgia Meloni che è ‘né né’, non sa cosa fare e così rimaniamo appesi. Ma l’Italia, che è il quinto paese esportatore mondiale, non può aspettare che arrivi Vance per baciargli la pantofola, non può abbozzare e buttare la palla in tribuna, anzi. Abbiamo tutto l’interesse a essere incisivi, e dovremmo guidarla noi la battaglia”. (Enrico Borghi, Italia Viva, Sky Tg24)

“Non c’è dubbio, però, che per affrontare i dazi dobbiamo mettere in campo delle contromisure. Penso a quello che sta facendo il ministro Tajani, cercando di costruire le condizioni affinché per una diversificazione dei mercati”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Sky Start)

“Non c’è una ricetta: se ti mettono i dazi devi mettere i dazi”. (Carlo Calenda, Coffee Break)

“Gli Usa vedono che l’Europa ha 500 miliardi di surplus commerciale verso di loro, di cui 400 miliardi sono da imputare alla Germania. Andare a negoziare con la parte lesa in compagnia di quello che è il maggior responsabile di questi dati è goffo e controproducente”. (Alberto Bagnai, Lega, Coffee Break)