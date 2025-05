Nei salotti dei talk show italiani si parla del possibile accordo tra Ucraina e Russia, dell’elezione di Papa Leone XIV e del consueto dibattito politico italico. “L’Europa ha perso la guerra insieme a Biden e Zelensky, ma non vuole ammetterlo” dice Marco Travaglio. “La posizione di Vladimir Putin – sono invece le parole di Federico Rampini – si è indebolita. L’accordo sulle terre rare ha agganciato gli Stati Uniti all’Ucraina”.

“L’Europa ha perso la guerra insieme a Biden e Zelensky, ma non vuole ammetterlo. Se si fa il negoziato ci sarà scritto che la guerra è persa”. (Marco Travaglio, In altre parole)

“La posizione di Vladimir Putin si è indebolita. L’accordo sulle terre rare ha agganciato gli Stati Uniti all’Ucraina”. (Federico Rampini, Agorà)

“Putin si è accordo di aver tirato troppo la corda”. (Greta Cristini, Agorà)

“Papa Leone XIV un antagonista del modello imperialista di Trump”. (Marco Politi, In altre parole)

“Trump ha dato vita ad un culto negli Stati Uniti ed è oggettivamente una sfida per il Papa”. (Andrea Romano, 4 di Sera)

“L’obiettivo della Chiesa non è contrastare Trump”. (Pietro Senaldi, 4 di Sera)

“Papa Leone è un americano culturalmente sensibile”. (Alan Friedman, 4 di Sera)

“La caratterista di Papa Leone XIV è quella di unire mondi diversi”. (Antonio Caprarica, 4 di Sera)

“Leone XIV ha la fama di mediatore”. (Marco Matzuzzi, 4 di Sera)

“Genialità dei cardinali scegliere un americano perché non si potesse mai dire che il Papa è contro gli USA”. (Alessandro Banfi, Omnibus)

“Sbagliato etichettare politicamente Papa Leone XIV”. (Marco Revelli, 4 di Sera)

“Giorgia Meloni tace su Gaza per non inimicarsi USA e Israele”. (Corrado Formigli, In altre parole)

“La Meloni in questi mesi ha il controllo totale delle redazioni ma non tocca palla nelle Cancellerie, che non la considerano la donna degli accordi”. (Matteo Renzi, Sky Tg24)

“Un’Europa che pensa solo al riarmo e non alla difesa comune disorienta i cittadini”. (Vincenzo Spadafora, Movimento 5 Stelle, 4 di Sera)

“Referendum? La Russa un’uscita pessima, sta bruciando quel minimo di autorevolezza che aveva”. (Antonio Padellaro, Coffee Break)