Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“L’imam? Vogliono arrestare uno per aver detto una cazzata! E sono quelli del free speech”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“La sinistra italiana è l’unica al mondo a favore dell’immigrazione illegale”. (Pietro Senaldi, 4 di Sera)

“Atreju? Nel suo comizio Meloni ha insistito sulla vulnerabilità della coalizione avversaria”. (Annalisa Terranova, Otto e mezzo)

“La scelta di Elly Schlein? Giusto sottrarsi a celebrazioni del potere”. (Fausto Bertinotti, Tagadà)

“Ucraina? Le posizioni di Salvini e Conte sono preoccupanti”. (Caudio Cerasa, Omnibus)

“Questo è un governo profondamente diviso, e le posizioni della Lega determinano l’incapacità italiana di essere corrispondente agli impegni che saranno assunti”. (Enrico Borghi, Italia Viva, Sky)

“Non si può negare che le persone non arrivino a fine mese: i lavori sono spesso precari e pagati poco”. (Tiziana Ferrario, 4 di Sera)