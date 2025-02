Nei salotti dei talk show italici si parla della, possibile, pace in Ucraina e di quel che sta accendendo nel piccolo recinto nostrano. “Ucraina? Washington – spiega Dario Fabbri – vuole staccare Mosca da Pechino”. L’Europa è in un guaio enorme, aggiunge Mariolina Sattanino, “è tagliata fuori dalla trattativa”.

Tornando in Italia, Marco Travaglio ironizza su Giorgia Meloni: “Basta chiamarla sovranista, ha preso il bacetto da Biden e ora prende ordini da Trump”. Il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, intanto difende i centri in Albania: “Se diamo retta ai magistrati tutti i migranti rimarranno in Italia e il Paese non sarà sicuro: se ne andranno gli italiani”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“L’obiettivo degli americani è quello di congelare il conflitto. Per diverse ragioni, non ultima perché Washington vuole staccare Mosca da Pechino”. (Dario Fabbri, Agorà)

“La Russia farà di tutto per non arretrare”. (Luca Steinmann, Omnibus)

“Europa completamente tagliata fuori”. (Goffredo Buccini, Omnibus)

“Per ora Putin ha raggiunto degli obiettivi. Zelensky deve invece rincorrere Donald Trump”. (Maria Cuffaro, Agorà)

“Europa è in un guaio enorme, tagliata fuori dalla trattativa”. (Mariolina Sattanino, Otto e mezzo)

“Giorgia Meloni? Basta chiamarla sovranista, ha preso il bacetto da Biden e ora prende ordini da Trump”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Meloni e Trump? Entrambi vanno avanti a prove di forza”. (Lirio Abbate, Otto e mezzo)

“Ho l’impressione che Giorgia Meloni c’entri pochissimo sia con i successi che con gli insuccessi dell’economia. Non c’entra niente con la crisi, ma non c’entrava neanche prima”. (Pietro Sansonetti, L’aria che tira)

“Il nostro è un Paese quasi in recessione. L’Istat ci racconta di un calo della produzione industriale per 24 mesi su 25 e non era mai successo. Siamo tornati ai livelli covid, Qual è la risposta del governo? Nessuna, solo propaganda e nessuna visione per il Paese”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“Albania? Se diamo retta ai magistrati tutti i migranti rimarranno in Italia e il Paese non sarà sicuro: se ne andranno gli italiani”. (Marco Osnato, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Ci vogliono altri CPR in Italia”. (Carlo Calenda, Tagadà)

“Rottamazione? Condono non condiviso ma uscirà una misura circoscritta. Distinguiamo grande evasore da chi non ce la fa”. (Mariastella Gelmini, Azione, Tagadà)

“L’evasione fiscale è crollata da quando c’è il governo Meloni”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Tagadà)