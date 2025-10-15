Nei talk show italici si parla della vittoria della disfatta del generale Roberto Vannacci in Toscana e di quel che sta accadendo a Gaza. “Vannacci ha fatto comizi nel deserto” taglia corto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Se l’effetto Vannacci fa crollare la Lega di 15 punti speriamo che prosegua”. ironizza la segretaria dem, Elly Schlein. “Senza identità, i risultati non arrivano”. attacca il senatore della Lega, Massimiliano Romeo.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Vannacci ha fatto comizi nel deserto”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“La politica è troppo seria per farla fare ai generali”. (Flavia Perina, Tagadà)

“Senza identità, i risultati non arrivano”. (Massimiliano Romeo, Lega, Tagadà)

“Se l’effetto Vannacci fa crollare la Lega di 15 punti speriamo che prosegua”. (Elly Schlein, DiMartedì)

“La sinistra vince? Non userei toni trionfalistici, l’elettorato qui è molto stabile”. (Claudio Borghi, Lega, L’aria che tira)

“Abbraccio Schlein a Giani? Scena un po’ ipocrita”. (Claudia Fusani, Omnibus)

“Spezzettare così i voti regionali non ha alcun senso, sarebbe stato meglio un election day”. (Aldo Cazzullo, L’aria che tira)

“È il momento di riconoscere lo Stato di Palestina”. (Angelo Bonelli, Agorà)

“I fatti abbreviano i tempi per un riconoscimento dello Stato palestinese. Noi abbiamo sempre detto che siamo pronti a farlo, però il problema è Hamas. Finché c’è un’organizzazione militare di Hamas è difficile poterlo fare”. (Antonio Tajani, Agorà)

“La liberazione degli ostaggi da un lato e, dall’altro, l’avvio di un percorso di pace sono due risultati ascrivibili alla diplomazia più che alle piazze”. (Mariastella Gelmini, Noi moderati, Agorà)