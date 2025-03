Nei salotti dei talk show italici si parla di Ucraina e di riarmo. “La Casa Bianca è diventata una concessionaria della Tesla” dice l’eurodeputato dem Alessandro Zan. “Chi vuole l’Europa disarmata la vuole sottomessa” spiega il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni. “I Paesi su cui Trump premerà di più – dice Maurizio Molinari – con i dazi saranno l’Italia e la Germania”.

“I dazi annunciati da Trump – tuona la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi – amico della Meloni e del suo governo, hanno già fatto danni all’economia italiana. Quando il vicepresidente del Consiglio Salvini dice ‘bene i dazi’ non si rende conto del disastro che si prospetterebbe per le nostre imprese”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“La Casa Bianca è diventata una concessionaria della Tesla”. (Alessandro Zan, Partito Democratico, Tagadà)

“Chi vuole l’Europa disarmata la vuole sottomessa”. (Alberto Balboni, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Schlein è più vicina a Fratoianni che al PD: si sta giocando l’elettorato moderato”. (Pietro Senaldi, Tagadà)

“I Paesi su cui Trump premerà di più con i dazi saranno l’Italia e la Germania”. (Maurizio Molinari, 4 di Sera)

“Io non vedo il ruolo dell’Italia in questa trattativa”. (Paola De Micheli, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Trump è artefice della possibilità di una pace”. (Riccardo Molinari, Lega, 4 di Sera)

“Le divisioni del Partito Democratico? Scelta al di sotto della decenza”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“I dazi potrebbero provocare una riduzione di lavoratori pari a 50mila persone”. (Pierpaolo Bombardieri, UIL, Coffee Break)

“Al Parlamento italiano la maggioranza voterà compatta”. (Elisabetta Gardini, Forza Italia, Agorà)

“Quello che desta sconcerto è la divisione che si è registrata all’interno del Partito Democratico”. (Incoronata Boccia, Agorà)

“Per il Partito Democratico è un momento complicato”. (Giulia Merlo, Agorà)

“I dazi annunciati da Trump, amico della Meloni e del suo governo, hanno già fatto danni all’economia italiana. Quando il vicepresidente del Consiglio Salvini dice ‘bene i dazi’ non si rende conto del disastro che si prospetterebbe per le nostre imprese”. (Maria Elena Boschi, Sky Tg24)

“Il PD nasce da un tentativo di racconto comune di due politiche che in Italia sono state molto distanti per molti decenni. Non è stata un’operazione semplice. Oggi il PD a volte ha bisogno di grandi mediatori, questa spaccatura apre un dibattito che forse si era interrotto”. (Tommaso Cerno, L’aria che tira)