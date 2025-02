Intervistato da Repubblica, il ministro della Difesa Guido Crosetto dice che dopo i dazi di Donald Trump “l’Europa deve restare unita, ma avrebbe bisogno che i 27, nei momenti di scelte storiche, sapessero delegare di volta in volta una persona a rappresentarli tutti. In questo momento, se io fossi in loro, chiederei a Giorgia Meloni, per il rapporto privilegiato che ha da anni con Trump, di provare a svolgere il ruolo di mediatore. Il rischio dell’Europa è che invece deflagri”.

Le parole di Crosetto

Per il ministro, “Meloni potrebbe essere un canale per parlare su questo tema. Forse è l’unica che può farlo. E, mi creda, – aggiunge – questa affermazione non la sto facendo per simpatia (anche perché non le sto facendo un regalo), o per calcolo politico, ma perché vorrei che superassimo al meglio questo momento”. Quanto al primo incontro alla Nato con il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth spiega “È chiarissimo che gli americani pretendono che, ora, l’Europa si assuma una responsabilità molto maggiore”. E aggiunge di aver detto di non poter “accettare che alla fine del percorso di pace dell’Ucraina siano sconfitte sia Kiev che l’Europa, cosa che indebolirebbe la Nato”.