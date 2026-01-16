“Cosa fanno cento, duecento o trecento soldati di qualunque nazionalità? Sembra l’inizio di una barzelletta. Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare. Bisogna unire e non spaccare”. Così in sintesi il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando con i giornalisti all’esterno del Senato, intervenuto in merito all’ipotesi di un invio di truppe in Groenlandia.

Meloni tira in ballo l’Ue

Giorgia Meloni però sulla questione Groenlandia oltre alla Nato chiama in causa anche l’Ue: “L’Italia è convinta che l’Artico debba essere sempre una priorità dell’Ue e della Nato e che l’alleanza atlantica debba cogliere l’opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni e rispondere alle ingerenza di altri attori”.

“L’attenzione dell’Europa e dell’Italia per l’Artico non nasce oggi: ne abbiamo sempre riconosciuto la centralità”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani presentando a Villa Madama la “Strategia della Politica Artica Italiana”. “Stiamo preparando con la nostra ambasciata a Copenaghen una missione imprenditoriale per l’Artico: abbiamo una visione strategica, penso a un tavolo per essere all’avanguardia dell’export in questa scenario su difesa, energia e spazio. Vogliamo sostenere le nostre imprese e stare al loro fianco perché la regione artica è una nostra priorità”.