“L’Europa deve avere per obiettivo sedersi al tavolo per come ha sostenuto, con l’America, la resistenza ucraina. Però deve parlare a una sola voce. E dialogare con gli Usa”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Il Messaggero.

“Sono convinto che sia un errore escluderla dal tavolo. Né può restarne fuori l’Ucraina, la vittima. Mi colpiscono le dichiarazioni di Lavrov, come se gli ucraini debbano espiare una colpa. Davvero surreale. La loro unica colpa è esistere, e resistere, contro un’aggressione armata”, sottolinea il ministro. Per quanto riguarda il presidente americano, secondo Crosetto, “si confermerà per ciò che è: un pragmatico. Non escluderà nessuno. Vuole uscirne lui vincitore, non Putin. Proverà a farlo senza umiliare la Russia”.

Il rafforzamento della difesa europea

Per il ministro “per rispettare gli obiettivi di capacità militari che ci chiede la Nato – brigate, armi, munizioni – dobbiamo centrare il target del 2,4% di Pil impegnato. Non c’è tempo da perdere. Tanti nostri alleati europei parlano di guerra come un’ipotesi realistica, probabile. In Svezia, Paese fino a due anni fa fuori dalla Nato, hanno distribuito volantini alle famiglie con tanto di istruzioni per ‘quando la Russia ci invaderà’. Quando, non se”.

L’invio di truppe italiane in Ucraina

Sulla possibilità di inviare truppe italiane in Ucraina “non sta a me decidere, ma tecnicamente potremmo prendere in considerazione una missione del genere solo sotto il cappello dell’Onu o con un mandato internazionale. Qualsiasi altra ipotesi è velleitaria. Ma dirlo ora è presto: prima serve la tregua, poi un tavolo di pace, poi una trattativa e, alla fine, una soluzione politica”.