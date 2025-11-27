“Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare? Se lo deciderà il Parlamento sì”. Con queste parole, il ministro della Difesa Maurizio Crosetto ha aperto alla possibilità di un nuovo progetto di leva in Italia, allineato alle recenti scelte di Francia e Germania. “Prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che – ha spiegato al Tg3 – non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”, ha chiarito Crosetto. Il ministro ha sottolineato che l’obiettivo è valutare la sicurezza nazionale e la riserva di personale in caso di crisi, senza limitarsi a ridurre o aumentare i numeri.

I modelli europei

In Francia, Emmanuel Macron ha proposto un servizio militare volontario di 10 mesi per formare riservisti, con circa cinquantamila arruolamenti annuali previsti. “È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà, ma quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese, da quello che leggo, è totalmente volontario”, ha spiegato Crosetto. La Germania, invece, ha già approvato un disegno di legge: dal 2026 i diciottenni riceveranno un questionario sulla disponibilità al servizio militare e saranno sottoposti a visita medica, pur mantenendo l’arruolamento su base volontaria.

Riflessione e futuro della difesa italiana

“I modelli di 15 anni fa sono stati messi in discussione”, ha osservato Crosetto, spiegando che le riduzioni passate del numero di militari devono essere rivalutate. “Anche noi in Italia dovremmo porci il tema di una riflessione che in qualche modo archivi le scelte fatte di riduzione dello strumento militare e in qualche modo porti a un suo aumento”. “La mia idea – ha affermato – è che le regole in questo settore, nel settore della difesa, devono essere il più condivise possibili e nascere proprio nel luogo di rappresentazione del popolo”. Il progetto sarà discusso in Parlamento, aperto a modifiche e integrazioni.