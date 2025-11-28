Il ministro della Difesa Guido Crosetto è tornato a parlare della possibilità di reintrodurre un nuovo modello di servizio militare in Italia, precisando che l’eventuale scelta spetterà al Parlamento: “Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Se lo deciderà il Parlamento sì. Io penso di proporre, prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”.

Parlando da Parigi, il ministro ha poi chiarito: “È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese da quello che leggo è totalmente volontario”, confermando che il modello ipotizzato per l’Italia sarebbe su base volontaria.

Al Tg1 ieri sera Crosetto ha poi ribadito: “Si parla di introdurre la leva, però su base volontaria. Penso che anche l’Italia debba riflettere su un nuovo modello di difesa, che sia proporzionato ai tempi difficili che stiamo vivendo”, sottolineando come la discussione debba coinvolgere l’intero Parlamento. Per quanto riguarda la situazione internazionale, il ministro ha osservato: “Se la visione che noi abbiamo del futuro è una visione nella quale c’è minore sicurezza, una riflessione sul numero delle forze armate […] va fatta”, ricordando che tutti i Paesi europei stanno rivalutando i modelli costruiti negli ultimi anni.

La proposta ha provocato immediate reazioni politiche da parte delle opposizioni. Giuseppe Conte ha attaccato: “Io sono stato purtroppo profeta… mandiamo i nostri giovani in guerra”. Critico anche Nicola Fratoianni: “Sono senza parole… Trovo sconvolgente che il governo pensi a questo per il futuro dei giovani”. Angelo Bonelli parla di “salto all’indietro” e avverte: “Questa strada non è percorribile”.