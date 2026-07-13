Da parte della Russia sono partiti una serie di nuovi attacchi informatici ai danni dell’Unione Europea che hanno lo scopo di sabotare e spiare. A dirlo è la Germania che ha convocato l’ambasciatore russo a Berlino: “Questa mattina abbiamo convocato l’ambasciatore russo al ministero degli Esteri in relazione ad attacchi informatici ostili”, ha dichiarato ai giornalisti una portavoce del dicastero tedesco. Anche la Francia aveva fatto sapere che nei prossimi giorni avrebbe convocato l’ambasciatore russo a causa della “vasta campagna informatica” lanciata da Mosca a fini di sabotaggio e spionaggio in diversi Paesi europei, tra cui appunto la Francia. “Imporremo sanzioni anche a nove individui e quattro entità responsabili di questa campagna informatica, orchestrata dai servizi di sicurezza dell’Fsb”, ha dichiarato Jean-Noel Barrot in un’intervista a BfmTv/Rmc.

Gli attacchi sono confermati anche dalla Ue e dal Regno Unito che hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia proprio in relazione agli attacchi.