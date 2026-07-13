Il video della donna che in Ucraina protegge con il suo corpo una bambina durante un attacco russo
Un attacco russo ha colpito una zona affollata della città ucraina di Sumy. Diverse telecamere di sorveglianza hanno documentato il momento dell’attacco avvenuto nel pomeriggio dell’11 luglio. In un video si vede una donna che in un parco protegge una bambina, coprendola con il proprio corpo durante un’esplosione.
In un altro i clienti di un locale che, sorpresi dall’esplosione, fuggono. Nell’attacco avvenuto in questa città che si trova nel nord-est dell’Ucraina, sono morte cinque persone.