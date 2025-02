Correva l’anno 2019. Per la precisione: era il 24 maggio del 2019. Rispondendo alla critiche di Giorgia Meloni (“Se la Merkel votasse in Italia voterebbe Forza Italia”), Antonio Tajani tuonava:

“Volevo soltanto dire che urlare è facile. Far rispettare alla Germania le regole, è più difficile. Io, da commissario europeo, ho aperto diverse procedure di infrazione anche contro la Germania. Anche per la vicenda Mercedes. Però ripeto, la signora Meloni non conosce bene le questioni europee. Siccome non se ne occupa, rischia di dire delle cose non vere”.