Dazi, Gasparri: la politica di Trump è sbagliata, ma l’Italia va avanti e registra dati positivi

“L’Italia registra dati positivi nonostante la politica sbagliata sui Dazi portata avanti dal presidente Usa Donald Trump, ha affermato il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“L’Italia -ha continuato- è tra i principali paesi esportatori al mondo e registra un saldo commerciale positivo: esportiamo più di quanto importiamo. Gli Stati Uniti, al contrario, importano più di quanto esportino, da qui deriva una tensione che non mi meraviglia.

Dazi dannosi per gli stessi Stati Uniti. L’ex presidente Ronald Reagan era contrario

“Se fossi stato americano- ha detto Gasparri intervenendo al convegno a Palazzo Madama ‘Liquidità delle imprese” del 20 maggio- avrei votato per Trump, ma avrei invocato la politica di Reagan, come ho avuto modo di dire anche in Aula al Senato.

Reagan credeva nella libertà degli scambi e del mercato, e attuò riforme fiscali storiche.

Era contrario ai dazi e li considerava dannosi anche per gli Stati Uniti stessi. Sapeva che quel tipo di politica, alla fine, danneggia tutti.

I dazi annunciati da Trump hanno messo in crisi Borsa e sistema economico americani

“Trump- ha detto ancora il senatore forzista- è uno che spesso fa annunci e poi cambia idea, per fortuna. Ha fatto un passo indietro, anche con la Cina. È la dimostrazione che quella dei dazi è una politica sbagliata e controproducente.

Ma intanto il danno l’ha fatto: la Borsa americana è crollata. E siccome in America previdenza e sanità si basano quasi interamente su un sistema privato, se crolla la Borsa, ne risente tutto il sistema economico. Per loro, quindi, è un danno ancora più grave.

Trump ha dunque messo in crisi anche il suo stesso sistema economico”.

L’Italia sta registrando una dinamica economica positiva

“In Italia, invece, abbiamo un sistema pubblico come l’INPS e se la Borsa crolla, l’INPS non chiude.

In Italia, intanto, alcuni indicatori macroeconomici mostrano che, nonostante le debolezze strutturali, le difficoltà nei passaggi generazionali e la scarsa quotazione in Borsa di molte imprese, l’Italia sta registrando una dinamica positiva”. Ha concluso Gasparri.