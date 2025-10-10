“L’on. Meloni ha detto che non si fa la pace con le bandiere, è vero. Ma non si fa nemmeno con l’opportunismo politico o girando la faccia come è stato negli ultimi due anni”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca parlando del conflitto israelo-palestinese nel corso del suo appuntamento social settimanale. “Questa non è una guerra – ha sottolineato De Luca – ma un genocidio. Oggi finalmente abbiamo una parola di speranza. Dopo due anni di massacro si è aperto uno spiraglio, non siamo alla pace, ma è decisivo cogliere questo spiraglio che si è aperto per arrivare subito al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi”.

“Oggi – ha concluso De Luca – il massimo obiettivo raggiungibile é il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, due obiettivi che sono a portata di mano anche grazie – va riconosciuto – all’intervento del presidente americano”.