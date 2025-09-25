Ma in che mondo è normale che un Paese cerchi di ostacolare, con droni e altri mezzi poco ortodossi, delle imbarcazioni ancora in acque internazionali che stanno cercando di approdare in un teatro di guerra per portare aiuti ai civili? Eppure è esattamente ciò che è accaduto, e che continua ad accadere. Si può essere d’accordo o meno con l’iniziativa, anche contrari, ma chi può dirsi legittimato ad agire in questo modo, tra l’altro in acque internazionali? Nessuno dovrebbe esserlo. E se dovesse succedere qualcosa a un parlamentare, a un giornalista o semplicemente a un cittadino italiano a bordo della Flotilla, come reagiremmo? Anche in quel caso useremmo le solite tecniche machiavelliche per barcamenarci tra una pressione internazionale e l’altra? La verità è che delle imbarcazioni con italiani a bordo sono state attaccate. E allora, dove sono i veri sovranisti? Perché i sovranisti nostrani, quelli che si proclamano paladini della patria, qui sembrano preoccuparsi soltanto della sovranità altrui. E se fosse stata la Russia? Come avremmo reagito? Allo stesso modo?