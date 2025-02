Piantedosi e Nordio “non hanno chiarito” la vicenda Almasri e l’Italia esce da questa storia “delegittimata” mentre Meloni “ha perso l’occasione per assumersi le sue responsabilità: è evidente che la liberazione di Almasri è stata decisa dalla presidente del Consiglio”. Queste le parole alla Stampa del senatore del Partito Democratico Graziano Delrio.

Le parole di Delrio

“Io sono stato sottosegretario a palazzo Chigi, so come funziona – aggiunge – La Meloni è una politica di razza, non mi sarei aspettato che mandasse avanti puerili giustificazioni interpretate da Piantedosi e Nordio. È stato uno scandalo liberare quello che è un torturatore, come risulta dagli atti ufficiali dalla Cpi”.

“Così si delegittimano gli organismi sovranazionali – prosegue -. È diventata questa la moda: Trump vuole uscire dall’Oms, da tutte le agenzie Onu. Quando hai un criminale tra le mani non lo rimandi a casa sua, lo tieni in galera”.

Piantedosi, dicendo che Almasri era pericoloso, “ha detto il contrario di quello che ha detto Nordio. Ma in carcere non capisco a chi avrebbe dovuto nuocere. La verità è che Nordio ha fatto l’avvocato difensore di Almasri, e anche il giudice. Ma allora si dica la verità. Chi ha dato l’ordine? Su questo la presidente del Consiglio deve venire lei a riferire, l’ordine è arrivato da lei”.

Resta, conclude, “un’ombra inquietante: che il governo sia esposto ai ricatti di criminali internazionali. Se c’erano ragioni di Stato che non sono state dette, allora si dicano. Che si debbano fare accordi con i Paesi africani lo sa anche un bambino. Ma vanno fatti a condizioni precise, bisogna garantire la vigilanza dell’Onu”.