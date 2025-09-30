L’Idf (l’esercito di Israele) sostiene di aver trovato a Gaza e rivela solo oggi documenti documenti ufficiali secondo cui Hamas è coinvolto “direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud”.

“Queste navi sono segretamente di Hamas”

Compare una lista di operatori del Pcpa (Conferenza per i Palestinesi all’Estero), tra cui alti funzionari di Hamas: ci sono Zaher Birawi, capo del settore Hamas del Pcpa nel Regno Unito, noto come leader delle flottiglie negli ultimi 15 anni e Saif Abu Kashk.

Quest’ultimo è il Ceo di Cyber Neptune, una società in Spagna che possiede dozzine di navi che partecipano alla flottiglia. “Queste navi sono segretamente di Hamas”, scrive l’Idf pubblicando i documenti.

Flotilla sospetta sabotaggi alle imbarcazioni

Intanto, Flotilla prosegue la traversata verso Gaza. E denuncia a sua volta. “Non abbiamo nessuna prova ma i sospetti di sabotaggi ci sono”, ha dichiarato la portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia.

“Sospettiamo sabotaggi alle barche, che peraltro ci sono stati anche nella storia delle precedenti flottiglie – spiega – Ad esempio il caso della Famiglia, una delle imbarcazioni più grandi, che ha avuto quel problema al motore che l’ha bloccata e non ha mai più ripreso il largo è stato sicuramente un evento sospetto”.