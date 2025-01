Disastro nei cieli di Washington, un elicottero incauto intercetta la traiettoria di un aereo di linea, 64 dispersi, molti nelle acque gelide del Potomac. Il presidente Trump ha escluso vi siano superstiti. Non conosce ancora le cause ma nel suo staff si sono fatti un’idea. L’elicottero, è evidente, stava nel posto sbagliato al posto sbagliato.

Quello che è sicuro, dice Trump mentre trasmette le prime autorevoli informazioni su un disastro di proporzioni enormi con decine di vittime, è che Biden e il suo ministro erano inetti. Quindi, Donald Trump è passato ad accusare le politiche per la diversità (i programmi Dei, Diversity, equity, inclusion). Accusa cioè i suoi predecessori di aver assunto persone non qualificate, con disabilità fisiche o psichiche, come controllori di volo. A suo avviso, “dovrebbero essere assunte solo persone altamente intelligenti e psicologicamente superiori”.