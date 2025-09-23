Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, Matteo Salvini lo aveva detto chiaro e tondo: “Pontida diventerà un momento di riflessione sul coraggio contro la paura, sulla libertà contro la violenza”. Sarà per questo che proprio da Pontida, sotto il palco, in molti hanno fatto notare che all’improvviso si è alzato un vero canto, un inno alla libertà contro la violenza, un inno di “riflessione” sul coraggio contro la paura: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”.

Un coro, finalmente, contro le violenze della sinistra e dei progressisti di questi giorni. Si dirà: ok, erano solo alcuni ragazzotti campani. Uno sfottò. Anzi, qualcuno lo ha già detto. Magari sarà stato qualche infiltrato. Anzi: sicuramente. D’altronde Salvini in passato non aveva mai intonato cori come “Senti che puzza, arrivano i napoletani”. Altro inno alla libertà. Prima, ovviamente, di cambiare idea e diventare il leader di una Lega nazionale.

Un po’ come con il Ponte sullo Stretto, che — giurava il buon Matteo — “mi dicono non sta in piedi”.

Chi poi non ricorda le parole di un altro osannato durante Pontida, il fondatore della Lega Umberto Bossi. Correva l’anno di grazia 2008: “Non so cosa vuole la sinistra, noi siamo pronti, se vogliono fare gli scontri. Io ho trecentomila uomini sempre a disposizione, se vogliono accomodarsi”. E ancora: “I fucili sono sempre caldi”.

Che la Lega sia da sempre schierata per il coraggio contro la paura e per la libertà contro la violenza, d’altronde lo aveva già fatto notare lo stesso leader del Carroccio quando, sotto casa di Elsa Fornero, disse: “Mi prudono le mani. Fortuna che non è in casa”. Che coraggio. Che libertà contro la violenza. “All’oratorio la prendevano a pallonate e in giro”, scherzava Salvini sotto la casa della Fornero, “sarà per questo che ha fatto la sua riforma”. Meno male che, una volta al governo, con il suo coraggio l’ha abolita, quella riforma. Che libertà. Che coraggio.