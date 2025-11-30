Domenica carbonara, in qualche misura “storica “: Pd contro Pd. Due raduni distinti e affollati. A Prato i riformisti di Guerini e Giorgio Gori; a Montepulciano l’assemblea del “correntone” eterogeneo di Franceschini, Andrea Orlando, Debora Serracchiani, Roberto Speranza, Anna Ascani, Beatrice Lorenzin, Dario Nardella, Antonio Nicita e tanti altri.

In mezzo ai due schieramenti un fiume di parole, proposte, promesse, impegni. Insomma, un derby tra le correnti di sinistra con vista sulle Politiche 2027. Morale: i dem sono già in marcia, Obiettivo: il governo.

L’AVVISO DEI RIFORMISTI DEL PD A SCHLEIN

A Prato, al teatro Garibaldi (gremito) i riformisti hanno mandato un messaggio chiaro alla maggioranza del partito: “Il futuro del Pd dipende anche da noi”. E poi l’unghiata: ”Il Pd non sta facendo abbastanza per le imprese”.

In platea varia umanità: economisti, politici, sindaci e i manager delle aziende di manifatture alle quali, in buona sostanza, era rivolto il focus degli organizzatori.

Esplicito Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, oggi consigliere regionale in Toscana: “Siamo qui per allargare lo scenario dentro il Pd”.

Il senatore Sensi non le ha mandate a dire. Ha “sparato:”Il riformismo è diventato una sorta di nemico del popolo, élite e castigo. Tanto che mi viene fatto di chiedere: ma che abbiamo fatto di male? Perché tutta questa paura, questo fastidio, anche un filo di supponenza? Ora capisco la destra. Destra e riformismo non è che vanno granché d’accordo. In tre anni di governo questi non hanno fatto niente”.

L’IMPEGNO DEL CORRENTONE

A Montepulciano, sotto una tensostruttura , davanti ad un migliaio di persone, i “valorizzatori di Elly Schlein“ (definizione loro) hanno messo le cose in chiaro. Primo: la nostra leader è Elly. Spetta a lei guidarci alle Politiche del 2027, e’ la soluzione naturale. O la cambiamo ora o non la cambiamo più

Secondo: nessun sconto a Giuseppe Conte. In soldoni: non sono per niente piaciute le oscillazioni del leader Cinquestelle sulla partecipazione ad Atreju. Quel “vado-non vado”, quel “vado io-andiamo insieme”, addirittura “non va nessuno” ha dato fastidio.

Nardella lo ha detto: “e Se ci dividiamo anche su cosa rispondere a Meloni in merito alla partecipazione ad Atreju, non facciamo altro che fare il gioco delle destre”. La segretaria dem ha chiuso la convention di Montepulciano dicendo:”Il Pd e’ il perno fondamentale della alleanza. Sarò la segretaria di tutti”.