“Ci darò un’occhiata”. Così Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità di deportare Elon Musk. Il miliardario è nato in Sud Africa e successivamente è divenuto cittadino americano. Fra Trump e Musk, il suo ex first buddy, la tensione è salita con le critiche del patron di Tesla al ‘big beautiful bill’ del presidente.

Elon Musk può “ricevere più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia” per la sua attività di auto elettriche. “Senza sussidi, Elon probabilmente dovrebbe chiudere bottega e tornare a casa in Sudafrica”: così Donald Trump aveva attaccato nella notte, su Truth.

Musk aveva appena finito di criticare il disegno di spesa, tanto caro al tycoon, in votazione con una maratona al Senato Usa. “Basta con lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una fortuna. Forse dovremmo chiedere a Doge di analizzare la cosa con attenzione? Un sacco di soldi da risparmiare!!!”, la minaccia di Trump.