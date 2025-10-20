Donald Trump ha rilanciato sulla sua piattaforma Truth un video di circa 20 secondi, inizialmente pubblicato dall’attivista pro-Trump Lynne Patton, che ritrae Giorgia Meloni come protagonista di una presunta svolta radicale nella politica estera italiana. Nel video, una voce narrante afferma: “La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia ignorerà le regole commerciali dell’Ue e concluderà un accordo diretto con l’amministrazione Trump”, aggiungendo che la premier avrebbe comunicato l’intenzione di “perseguire gli interessi dell’Italia, non dell’Ue”. Si aggiunge inoltre che “Meloni è pronta a muoversi da sola, anche dicendo che l’Italia diminuirà il supporto all’Ucraina”. Trump ha accompagnato il video con il commento: “Ottima mossa, Meloni. È una scelta intelligente”.

Il contenuto non trova conferma ufficiale da parte del governo italiano. Fonti di Palazzo Chigi spiegano: “Le trattative commerciali – come noto – sono guidate dalla Commissione europea, trattandosi di competenza esclusiva dell’Unione”, precisando che eventuali interlocuzioni bilaterali con gli Stati Uniti riguardano solo questioni specifiche, come i dazi antidumping su alcuni produttori italiani di pasta. E il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea che “l’Italia ha sempre lavorato con l’Unione europea”.

Il rilancio del video ha suscitato dure reazioni dalle opposizioni. L’eurodeputato del Partito Democratico Giorgio Gori scrive sui social: “Sarebbe interessante sapere se la notizia ha fondamento o se Meloni smentisce Trump”. Il deputato Piero De Luca aggiunge: “Quelle dichiarazioni mettono in discussione la credibilità e l’autonomia della nostra politica estera e rischiano di segnare una frattura gravissima e drammatica con la Ue. Non è più il momento delle ambiguità. La premier ha il dovere di chiarire e mettere fine a ogni speculazione”.