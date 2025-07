“Mi rattrista vedere Musk perdere il controllo e trasformarsi in un disastro nelle ultime cinque settimane. Vuole anche lanciare un terzo partito che non ha mai avuto successo. Il sistema in vigore non li prevede”. Questa l’ultima, ennesima, stoccata di Donald Trump contro l’imprenditore sudafricano Elon Musk, ormai a tutti gli effetti ex alleato politico del tycoon.

Il presidente americano ha lodato via social i repubblicani per aver approvato il ‘big beautiful bill’, cogliendo l’occasione per prendere le distanze da Musk. “Una grande legge, peccato che per Elon elimina i sussidi alle auto elettriche, a cui mi opponevo fin dall’inizio. Ho fatto campagna” sulla loro abolizione “quando Elon mi ha dato il suo sostegno. Mi aveva detto che non c’erano problemi”. “Elon mi ha chiesto che uno dei suoi amici guidasse la Nasa. Il suo amico era molto bravo ma era un democratico che non aveva mai contribuito al partito repubblicano. Forse lo era anche Musk. Ho pensato che fosse inappropriato avere un amico di Musk alla Nasa”, ha aggiunto Trump.