Donald Trump ha commentato sul social Truth: “Sto considerando ampie sanzioni bancarie, sanzioni e dazi alla Russia fino a quando un cessate il fuoco e un accordo finale sulla pace non saranno raggiunti”. Il presidente degli Stati Uniti ha esortato la Russia e l’Ucraina a sedersi al tavolo “ora prima che sia troppo tardi”.

Trump: “La Russia sta martellando l’Ucraina”

Trump, su Truth ha scritto: “Sulla base del fatto che la Russia sta assolutamente ‘martellando’ l’Ucraina sul campo di battaglia, in questo momento sto seriamente prendendo in considerazione sanzioni bancarie su larga scala, sanzioni e tariffe sulla Russia fino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco e un accordo di risoluzione finale sulla pace. Russia e Ucraina, sedetevi al tavolo subito, prima che sia troppo tardi. Grazie!!!”