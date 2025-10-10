Donald Trump: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi”. E Wall Street gira in calo
Donald Trump ha scritto su Truth che sta “valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti”, accusando Pechino di “atti ostili”. Per poi aggiungere: “Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all’Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo”. Le dichiarazioni hanno pesato sui mercati: Wall Street gira in calo, con il Dow Jones che perde lo 0,70% a 46.045,79 punti, il Nasdaq che cede l’1,09% a 22.781,74 punti e lo S&P 500 che lascia sul terreno lo 0,84% a 6.678,48 punti.