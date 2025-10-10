Donald Trump ha scritto su Truth che sta “valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti”, accusando Pechino di “atti ostili”. Per poi aggiungere: “Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all’Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo”. Le dichiarazioni hanno pesato sui mercati: Wall Street gira in calo, con il Dow Jones che perde lo 0,70% a 46.045,79 punti, il Nasdaq che cede l’1,09% a 22.781,74 punti e lo S&P 500 che lascia sul terreno lo 0,84% a 6.678,48 punti.