Donne in prima linea? L’uomo di Trump dice no: quante sono, America divisa

Donne in prima linea? Il nuovo ministro della difesa USA scelto da Trump, Pete Hegseth, più noto come commentatore della Fox tv, pensa che le donne non siano adatte.

Pete Hegseth, candidato dal presidente eletto Donald Trump alla carica di Segretario alla Difesa, ha riacceso un dibattito che molti pensavano fosse ormai risolto da tempo: alle donne dovrebbe essere consentito di servire il loro Paese combattendo in prima linea? domanda Lolita Baldor della AP.

L’ex commentatore di Fox News, spiega Baldor, ha chiarito, nel suo libro e in interviste, che ritiene che uomini e donne non dovrebbero prestare servizio insieme nelle unità di combattimento.

SeHegseth venisse confermato dal Senato, potrebbe provare a porre fine alla pratica quasi decennale del Pentagono di rendere tutti i lavori di combattimento aperti alle donne.

“Sto solo dicendo che non dovremmo avere donne in ruoli di combattimento. Non ci ha reso più efficaci. Non ci ha resi più letali. Ha reso il combattimento più complicato”, ha detto non più tardi del 7 novembre.

Niente donne nelle operazioni speciali

Le donne hanno un posto nell’esercito, ha detto, ma non nelle operazioni speciali, nell’artiglieria, nella fanteria e nelle unità corazzate.

Ecco in effetti quante donne ci sono in determinati ruoli di combattimento militare:

Equipaggio di combattimento della Navy Special Warfare: 2.

In servizio nell’esercito nella fanteria, nei mezzi corazzati e nell’artiglieria: circa 4.800.

Berretti Verdi: Meno di 10.

Marines 600.

Le osservazioni di Hegseth hanno provocato una raffica di consensi e condanne. E una domanda:

“Chi li sostituirà? Gli uomini? E in questo momento abbiamo difficoltà a reclutare uomini nell’esercito”, ha affermato Lory Manning, un capitano della Marina in pensione che lavora con il Service Women’s Action Network.

I servizi militari hanno lottato per anni per raggiungere gli obiettivi di reclutamento, affrontando una dura concorrenza da parte di aziende che pagano di più e offrono benefit simili o migliori. E una crescente popolazione di giovani non è interessata ad arruolarsi o non riesce a soddisfare i requisiti fisici, accademici e morali.

Un problema di standard

Escludere le donne dalla competizione per un posto di lavoro, ha affermato Manning, potrebbe costringere i servizi ad abbassare gli standard per accogliere più uomini che non si sono diplomati, hanno precedenti penali o hanno punteggi troppo bassi nei test fisici e mentali.

I legislatori sono divisi sulle opinioni di Hegseth.

“Dove pensi che abbia perso le gambe, in una rissa da bar? Sono abbastanza sicura che fossi in combattimento quando è successo”, ha sbottato la senatrice Tammy Duckworth, democratica dell’Illinois, in un’intervista alla CNN.

Duckworth, che ha preso parte a missioni di combattimento in Iraq e ha perso entrambe le gambe quando il suo elicottero è stato colpito, ha aggiunto: “Questo dimostra quanto sia fuori dal mondo della guerra moderna se pensa che possiamo tenere le donne dietro quella specie di linea immaginaria”.

Il senatore repubblicano Lindsay Graham ha elogiato Hegseth e ha detto che la realtà è che certi lavori militari “richiedono solo forza bruta”.

Ma ha aggiunto, “le donne hanno servito incredibilmente bene, onorevolmente in ruoli di combattimento, e non penso che questa politica cambierà, ma lasceremo che sia lui a decidere”.

Steven Cheung, portavoce della transizione di Trump, ha affermato che Hegseth ha dedicato la sua vita a sostenere le truppe americane e il suo Paese, e ha citato il suo servizio in Iraq e Afghanistan e le due Bronze Star.

“È un candidato incredibilmente duro e intelligente che combatterà per mettere l’America al primo posto. Con Pete come nostro segretario alla difesa, i nemici dell’America sono all’erta e il nostro esercito tornerà a essere grande”, ha detto Cheung.

Altri, tra cui diverse donne nell’esercito, non sono d’accordo con le opinioni di Hegseth sulle truppe femminili in combattimento.

“Le opinioni di Pete Hegseth sulle donne nell’esercito sono obsolete, prevenute e ignorano oltre 20 anni di prove che dimostrano l’efficacia delle donne nei ruoli di combattimento”, ha affermato Erin Kirk, una veterana di combattimento del Corpo dei Marines. Ha affermato che le donne hanno prestato servizio in modo onorevole ed efficace come piloti, personale logistico, agenti dell’intelligence e soldati di fanteria.

La visione di Hegseth sulle donne in combattimento riflette gran parte del dibattito degli ultimi nove anni, sulla scia dell’ordine dell’allora Segretario alla Difesa Ash Carter alla fine del 2015, che l’esercito aprisse tutti i lavori militari alle donne. Quel cambiamento è avvenuto dopo tre anni di studio e discussioni ed è stato un riconoscimento formale del fatto che migliaia di donne avevano prestato servizio, e molte erano state ferite o uccise, sui campi di battaglia in Iraq e Afghanistan.

Il corpo dei Marines si era fortemente opposto all’idea e aveva chiesto un’esenzione, che era stata negata. Le forze delle operazioni speciali, in sondaggi condotti nel 2015 e più di recente,hanno affermato che le donne non avevano la forza fisica o mentale per prestare servizio nelle unità di commando d’élite e che farlo avrebbe potuto danneggiare l’efficacia delle unità e abbassarne gli standard.

I numeri sono esigui, ma le donne hanno superato i massacranti corsi di qualificazioneper entrare nelle unità di operazioni speciali. Due prestano servizio come membri dell’equipaggio di combattimento della Navy Special Warfare, tre nelle unità di operazioni speciali dell’Air Force e meno di 10 sono Berretti verdi.

E, più in generale, migliaia di donne hanno svolto o svolgono lavori che fino al 2015 erano riservati esclusivamente agli uomini, tra cui unità di artiglieria, fanteria e mezzi corazzati dell’Esercito e del Corpo dei Marines.

L’abbassamento degli standard è stato uno dei principali argomenti di discussione per Hegseth.

Aprendo gli spazi di combattimento alle donne, “abbiamo cambiato gli standard per inserirle lì, il che significa che hai cambiato le capacità di quell’unità”, ha affermato Hegseth nell’intervista al podcast.