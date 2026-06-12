“Se continuano a votare come la Schlein, Boldrini e Ricciardi, mi sembra evidente la scelta che hanno fatto”. Lo spiega Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Messaggero, rispondendo alla domanda se Futuro Nazionale resterà fuori dal perimetro della maggioranza.

Le parole di Donzelli

Con la legge elettorale che avete in mente non vi converrebbe tenere dentro i vannacciani? “La domanda – dice Donzelli – va posta a chi sta decidendo di spaccare il centrodestra per aiutare la sinistra a vincere le elezioni”.

Quindi Fuori Vannacci, dentro Calenda? “Calenda – spiega Donzelli – è stato votato non con il centrodestra, ma in alternativa. Sta facendo un’opposizione seria e responsabile, non ideologica e faziosa, anteponendo l’interesse nazionale. Noi a differenza del cosiddetto campo largo non faremo un’accozzaglia tra persone che non c’entrano nulla, la coerenza resterà la nostra cifra”.

Parlando di legge elettorale, Donzelli ha poi ricordato che “col Rosatellum saremmo costretti a votare prima dell’estate. Se invece avremo una legge elettorale con un vincitore certo, possiamo votare anche all’ultimo giorno utile della legislatura”. In conclusione, parlando della commissione Covid, Donzelli ha commentato così: “nel momento in cui una commissione d’inchiesta solleva dubbi su persone vicine a Conte, il Movimento 5 Stelle dimentica la trasparenza ma vuole sciogliere la commissione e tappare la bocca a chi solleva dubbi”.