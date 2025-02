“Le assenze della maggioranza in Aula – dice il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli parlando del dibattito sulla mozione di sfiducia alla ministra del Turismo Daniela Santanchè – sono polemiche dell’opposizione e comunque non mi sembravano tanti nemmeno i loro parlamentari. È semplicemente un rito stanco che le opposizioni ogni tanto fanno per chiedere la sfiducia, e che spesso ha rafforzato la persona di cui si chiedono le dimissioni. È legittimo in Parlamento”. E sul rischio che così si isoli la ministra, Donzelli ha tagliato corto: “Era un momento in cui le opposizioni illustravano la loro mozione, è un momento di visibilità delle opposizioni”.