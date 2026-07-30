“Non commento le liti altrui.Dico solo che mentre discutiamo di identità perdute, che hanno fatto venir meno più di due terzi dell’elettorato ad un movimento, l’AI sta riscrivendo l’economia: interi settori, milioni di posti di lavoro, la distribuzione stessa della ricchezza. Chi in politica sta lavorando su questo?Nessuno”.

Le parole di Davide Casaleggio

Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio, parlando degli attacchi di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle.

“Ecco – aggiunge – la vera identità perduta, la capacità di pensare al futuro del Paese e non solo alle prossime elezioni”.

“In futuro – prosegue Casaleggio – il ruolo di custode dei principi di un’organizzazione potrebbe essere affidato a un’AI, capace di verificare in modo trasparente se ogni decisione rispetta i valori fondativi scritti nello statuto. Non è fantascienza”. In merito alle parole del fedelissimo di Musk, Stroppa, che ha detto che il M5S dovrebbe tornare al co-fondatore, cioè il padre Gianroberto, Casaleggio risponde: “Ringrazio per il riconoscimento. Ma mio padre non voleva possedere un partito, voleva dimostrare che i cittadini possono organizzarsi da soli per scardinare il baronato della politica della poltrona .Quella idea non torna indietro a nessuno: va avanti. E oggi gli strumenti per realizzarla sono mille volte più potenti”.

Quanto alla questione del logo, “le regole erano scritte. Poi – continua Casaleggio – chi è rimasto le ha cambiate e ne risponde davanti agli iscritti e ai giudici” va avanti. “Più della metà degli elettori non va a votare – aggiunge ancora -, perché vede politici occupati a contare le poltrone invece che le riforme.Il simbolo più abbandonato d’Italia è la scheda elettorale” conclude Casaleggio.