Una scritta minacciosa indirizzata al ministro della Giustizia Carlo Nordio è comparsa nelle scorse ore in via Portuense 473, a Roma, nei pressi di una caserma dei carabinieri. La frase, “Nordio ti metto dentro una R4”, è accompagnata da una stella a cinque punte e dalla sigla Br, elementi che richiamano il simbolismo delle Brigate Rosse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare gli autori del gesto. La scritta sarebbe stata realizzata probabilmente durante la notte e ha immediatamente fatto scattare l’attenzione degli investigatori.

Il riferimento ad Aldo Moro

Il contenuto della minaccia presenta un riferimento particolarmente pesante agli anni di piombo. La Renault 4, infatti, richiama l’auto nella quale il corpo di Aldo Moro venne ritrovato il 9 maggio 1978, dopo il rapimento dello statista democristiano e l’uccisione della sua scorta. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per verificare se sia possibile identificare chi abbia realizzato la scritta. Al momento sono in corso accertamenti anche per stabilire se la firma Br e la stella a cinque punte rappresentino un effettivo collegamento con le Brigate Rosse oppure siano state utilizzate soltanto per richiamarne il simbolo e la storia.