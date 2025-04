Dove andrà a parare Trump con i dazi? Se è vero che il presidente americano è un negoziatore, si deve pensare che gli aumenti dei dazi sparati negli ultimi giorni sono un punto di partenza il più alto possibile di una futura trattativa, esattamente come nel suk.

Cerchiamo di prevedere le mosse di Trump alla vigilia del pellegrinaggio di Giorgia Meloni a Washington.

Una traccia ce la offre David P. Goldman su Asia Times.

Dazi nell’intervallo del 10%-15% genereranno probabilmente ingenti entrate senza danneggiare gravemente l’attività economica.

Sembra aver letto nel pensiero del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani che ha di recente auspicato una stabilizzazione dei dazi al 10%.

Elabora Goldman su Asia Times. Gli Stati Uniti non possono continuare a gestire deficit commerciali di miliardi di dollari senza conseguenze disastrose. La posizione patrimoniale netta sull’estero degli Stati Uniti è scesa a un valore negativo di 25.000miliardi di dollari, circa l’equivalente della somma dei deficit statunitensi degli ultimi 30 anni.

(In Italia il debito pubblico sfiora i 3 mila miliardi di euro, il disavanzo corrente è positivo, la bilancia commerciale è positiva per quasi 6 miliardi di euro).

Trump e i rischi per gli investitori

Nell’ultimo decennio, prosegue Goldman, gli investitori stranieri si sono riversati in azioni tecnologiche statunitensi. Se il boom tecnologico si esaurisse, ad esempio, gli Stati Uniti dovranno convincere gli stranieri ad acquistare obbligazioni, il che implicherebbe tassi di interesse più elevati per attrarre fondi.

I dazi sono una tassa e la semplice illustrazione di Laffer si applica anche al loro impatto, sebbene siano in gioco più variabili. Un’ipotesi ragionevole è che dazi nell’intervallo del 10%-15% genererebbero un introito significativo senza un’eccessiva interruzione dell’attività economica.

I dazi hanno molteplici effetti: la produzione interna sostituirà alcune importazioni, ma alcuni consumatori e aziende dovranno assorbire prezzi di importazione più elevati. Alcuni esportatori costruiranno impianti negli Stati Uniti per evitare i dazi, come proposto dal Presidente Trump.

È probabilmente impossibile calcolare le correnti in gioco. I vincoli di offerta sono un fattore importante; gli Stati Uniti hanno una carenza di manodopera qualificata, come scoperto da TSMC durante la costruzione del suo impianto di produzione di chip in Arizona. Inoltre, gli Stati Uniti ora importano la maggior parte dei loro beni strumentali, il che significa che i produttori statunitensi non possono sostituire i beni importati con alternative made in USA senza prima importare più macchinari e importazioni di produzione.

La curva di Laffer

La curva di Laffer rappresenta un’idea di buon senso, ma potente: troppa tassazione soffoca la crescita. La posizione del punto massimo sulla curva non è affatto ovvia, ma inquadra il problema in modo efficace.

Sono uno dei primi sostenitori dell’approccio dell’offerta, scrive Goldman. Nel corso degli anni ho scritto una dozzina di articoli per la società di consulenza di Laffer e, tra il 1988 e il 1993, sono stato capo economista per la società di consulenza del defunto Jude Wanniski, il pubblicista che rese famoso Laffer, aggiunge Goldman.

I sostenitori del lato dell’offerta sostenevano che la crescita economica generata dai tagli fiscali avrebbe più che coperto il costo dell’emissione di nuovo debito pubblico per compensare un temporaneo deficit di entrate, quando il debito pubblico statunitense era solo il 30% del PIL, rispetto al 125% di oggi, e l’aliquota marginale massima era del 70%, rispetto al 37% di oggi.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha definito l’attuale debito nazionale “un disastro”, a ragione. Gli Stati Uniti hanno bisogno di nuove fonti di entrate e i dazi sono una parte importante del mix di politiche.

A differenza della curva di Laffer originale per le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le entrate non scendono a zero; i dazi sono un prelievo sul prezzo, non sul reddito. Il lato destro della curva rimane sopra lo zero, sebbene una tariffa molto elevata probabilmente perderà entrate a causa della scomparsa delle importazioni e della contrazione dell’attività economica.

Una tariffa del 10% produrrebbe 300 miliardi di dollari sui 3.000 miliardi di dollari di importazioni di beni degli Stati Uniti. Una parte di questa cifra verrebbe pagata dagli esportatori stranieri anziché dagli acquirenti americani, attraverso la svalutazione della valuta o margini di profitto inferiori. Se gli stranieri pagassero la metà (una stima approssimativa), il prezzo delle importazioni aumenterebbe solo del 5%, un vero e proprio rallentamento.

Quei 300 miliardi di dollari di entrate sono denaro reale. Se i tagli alla spesa generano 200 miliardi di dollari di risparmi e tassi di interesse leggermente inferiori fanno risparmiare 200 miliardi di dollari in costi per interessi, il deficit si ridurrà di 700 miliardi di dollari, ovvero più della metà. Ciò lascerebbe spazio per estendere il taglio dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del 2019 ed evitare aliquote marginali più elevate che comprometterebbero la crescita economica.

Le importazioni diminuirebbero, quindi una tariffa del 15% produrrebbe un incremento delle entrate inferiore, a 350 miliardi di dollari. Come osservato, gli esportatori stranieri possono sostenere gran parte dell’onere con un dazio del 10%. Con l’aumento dei dazi, gli stranieri pagheranno una quota inferiore. Possono ridurre i margini di profitto o svalutare le proprie valute solo fino a un certo punto. La svalutazione da parte dei partner commerciali, inoltre, non è ciò che l’America desidera: rende i prodotti statunitensi meno competitivi e tende ad aumentare il deficit commerciale.

Uno studio stima che un aumento del 10% dei prezzi all’importazione aumenterebbe l’indice dei prezzi alla produzione dell’1%. Un rapporto della Federal Reserve di Boston pubblicato nel febbraio 2025 afferma: “Un dazio del 25% su Canada e Messico, combinato con un dazio del 10% sulla Cina, potrebbe aggiungere dallo 0,5% allo 0,8% all’inflazione PCE di base”.

Un dazio del 15% o superiore aumenterebbe significativamente i costi per le imprese statunitensi.

Le importazioni statunitensi di beni strumentali (auto escluse) sono esplose dopo il Covid, aumentando di quasi il 50% durante l’amministrazione Biden. Gli Stati Uniti possono ripristinare la produzione di beni strumentali, ma per farlo dovrebbero importare beni strumentali, il che significa che le importazioni dovrebbero prima aumentare per poi diminuire in futuro.

Esistono delle eccezioni discutibili. L’amministrazione Trump propone un dazio del 25% sulle auto, non perché si aspetti che i consumatori americani paghino quasi il 25% in più per le auto nuove, ma perché vuole che i produttori automobilistici stranieri costruiscano stabilimenti negli Stati Uniti. L’impatto dei dazi superiori al 10%-15% è terra incognita per gli economisti. Ma è ragionevole affermare che dazi nell’intervallo del 10%-15% genereranno ingenti nuove entrate senza arrecare gravi danni all’attività economica.