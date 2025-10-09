Gli eurodeputati della Lega e del Movimento 5 Stelle sono stati gli unici rappresentanti italiani a Strasburgo a votare contro il testo approvato dall’Eurocamera che chiede una risposta unitaria alle provocazioni russe e condanna le violazioni dello spazio aereo e gli attacchi con droni contro Paesi e infrastrutture dell’Ue.

Il voto a larghissima maggioranza

Hanno invece votato a favore del documento, approvato con una larghissima maggioranza, gli eurodeputati di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, incluso l’indipendente Marco Tarquinio. Si sono astenuti, infine, i rappresentanti di Avs e la democratica Cecilia Strada.

Nel testo c’è la richiesta di un’azione coordinata e proporzionata, incluso l’abbattimento delle minacce aeree, l’appello a una difesa Ue-Nato unificata, a nuove sanzioni contro la Russia, ai progressi verso un’Unione della difesa e a una più stretta cooperazione con l’Ucraina.

La risoluzione chiede inoltre azioni coordinate, una difesa più solida e sanzioni per contrastare le provocazioni russe che prendono di mira la sicurezza e le infrastrutture dell’UE.