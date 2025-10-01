Droni senza frontiere. Le minacce aeree continuano. Dopo il settembre nero cosa dobbiamo aspettarci? Le provocazioni russe continuano. Sono cominciate il 10 settembre in Polonia con una ventina di velivoli senza pilota (guidati da remoto con un computer) e sono continuate per tutto il mese. Droni in Romania, Estonia, Norvegia, Alaska (4 jet russi intercettati da caccia americani). E poi Francia, nello Jutland Centrale (su una base militare della Danimarca), Svezia, Germania, Baltico dove i caccia NATO hanno intercettato jet russi tra Lettonia e Danimarca. La guerra ibrida UE -Mosca è cominciata e cresce il sospetto che le ambizioni russe vadano oltre l’Ucraina.

Avvistamenti continui

Le minacce dal cielo continuano ma il vice premier Tajani rassicura: “Non credo che Putin voglia colpire il nostro Paese”. Al contrario Zelensky sostiene che l’Italia può essere un possibile bersaglio. La storia delle minacce dal cielo è roba vecchia. Già nel secolo scorso , nel 1849, l’Austria lanciava palloni esplosivi contro Venezia. Primo uso senza pilota in guerra. Poi sono stati impiegati prototipi radiocomandati e negli anni ‘80 sono nati i primi sistemi tattici tipo droni. Ma è da 25 anni che si fa un ampio uso di “droni-kamikaze” in operazioni antiterrorismo. In Italia diverse aziende fabbricano questi velivoli. Come fermarli?

Allo studio il muro anti droni

La guerra ibrida perpetrata da Putin continua senza sosta. Come fermare le minacce dal cielo? Sta imponendosi l’idea di rispondere ai sabotaggi hackerando stazioni e aeroporti russi. Il tedesco Weber, capogruppo del Partito Popolare europeo , in una intervista rilasciata alla ZDF (canale televisivo pubblico nazionale) ha chiesto alla UE di istituire una “brigata di difesa cibernetica”. Ha detto: “Dobbiamo rispondere a Putin con le medesime manovre di disturbo. Ovvero con reazioni non militari, come la paralisi delle metropolitane, piuttosto che l’hackeraggio di aeroporti o ferrovie”. Risultato: resta alta la tensione sul confine Est.