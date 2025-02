Una scena senza precedenti quella che si è consumata durante la visita del leader ucraino alla Casa Bianca: davanti alle telecamere, i due presidenti hanno alzato la voce e avuto una lite accesa, con Trump che ha accusato Zelensky di “mettersi in una pessima posizione” e di “star giocando con la Terza guerra mondiale”. “Dovete essere riconoscenti”, ha urlato Trump, aggiungendo: “Non hai carte in mano”. Zelensky ha risposto duramente, apparendo tesissimo: “Non sono venuto qui per giocare a carte”.

Presenti anche il vicepresidente JD Vance, che ha zittito Zelensky dicendogli: “Non si viene alla Casa Bianca a mancare di rispetto al presidente”.

Lo scontro tra i due è andato avanti per circa 20 minuti. Trump ha anche detto al suo omologo ucraino che “senza le armi degli Stati Uniti avresti perso la guerra in due settimane” e lo ha insultato dicendogli che “non è tanto intelligente”.

Il tycoon ha poi intimato: “L’Ucraina dovrà fare compromessi con la Russia per arrivare a una tregua”. La risposta di Zelensky è stata netta: “Lui è un killer, non voglio compromessi”. Trump ha ribattuto: “Il problema è che ti ho dato il potere di essere un duro, e non credo che saresti un duro senza gli Stati Uniti. La tua gente è coraggiosa, ma o farai un patto o saremo fuori e combatterai da solo. Non credo sarà facile, ma una volta che firmeremo l’accordo sarai in una posizione migliore. Ma sarà onesto, non è bello che non ti comporti in modo grato”.

Watching Trump and Vance gang up and bully Zelensky, I have never been so disgusted and ashamed to be an American in my life. 😡😡😡👇 pic.twitter.com/EjwPkTPAfW — Bill Madden (@maddenifico) February 28, 2025

Annullata la conferenza stampa

Alla fine dello scontro, Zelensky ha lasciato la Casa Bianca dopo circa due ore e venti minuti. La conferenza stampa prevista, durante la quale sarebbe dovuta avvenire la firma dell’accordo per lo sfruttamento dei minerali ucraini, è stata annullata. Donald Trump ha chiuso così al dialogo, scrivendo su Truth: “Può tornare quando sarà pronto per la pace. Il leader ucraino ha mancato di rispetto agli Stati Uniti”.

Questo il suo messaggio: “Oggi alla Casa Bianca abbiamo avuto un incontro significativo. È sorprendente ciò che emerge dalle emozioni, e ho capito che il presidente Zelensky non è pronto per la pace se l’America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento ci dia un grande vantaggio nei negoziati. Non voglio vantaggi, voglio pace. Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti nel loro amato Studio Ovale, potrà tornare quando sarà pronto per la pace”.