Sulle elezioni comunali a Genova, nuovo intervento di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Vedo che la Salis è nervosa. Perché ha letto gli ultimi sondaggi che smentiscono la sua arroganza.

Gasparri: “La politica è una cosa seria”

La politica è una cosa seria. Non ci si improvvisa medico, artigiano o atleta. E nemmeno amministratore, sindaco o politico. Ogni attività umana richiede esperienza e solidità. La campagna elettorale è solo un momento della vita politica, impegnativo, ma poi l’attività quotidiana, sia al governo che alla opposizione, è molto più faticosa e richiede requisiti che non si improvvisano.

Gasparri per Piciocchi sindaco di Genova

“Lo abbiamo visto con le penose esibizioni dei Toninelli e dei Di Maio. Piciocchi, come Bucci, ha dimostrato sul campo negli anni le sue capacità. I genovesi devono decidere sul loro futuro. Come ho detto a Genova bisogna eleggere il sindaco della città ligure, non aiutare quello di Rotterdam paralizzando porto e infrastrutture genovesi con il ‘fronte del no’ a tutto. La politica è una cosa seria. Non un passatempo”.