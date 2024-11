Doppietta del centrosinistra in Emilia Romagna e in Umbria. In Emilia Romagna – dove l’affluenza è crollata al 46,42% – trionfa con Michele de Pascale. In Umbria – dove ha votato il 52,3% – Stefania Proietti ha sconfitto la presidente uscente Donatella Tesei.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna il candidato del centrosinistra Michele de Pascale ha vinto con il 56,77%, mentre Elena Ugolini del centrodestra ha raccolto solo il 40,07%.

I voti partito per partito

Michele de Pascale in totale ha realizzato il 56,77%. Il Partito Democratico stacca tutti con il 42,94%, Alleanza Verdi e Sinistra – Coalizione civica – Possibile 5,30%, Civici con De Pascale 3,84,%, Movimento 5 stelle 3,55%, Riformisti Emilia-Romagna Futura 1,72.

Elena Ugolini, del centrodestra, prende il 40,07%. Nel dettaglio: Fratelli d’Italia 23,764%, Forza Italia 5,62%, la Lega il 5,27%, Rete civica il 5,15%. Per quanto riguarda gli altri candidati, Federico Serra, con Emilia-Romagna per la Pace, l’Ambiente e il Lavoro, prende l’1,94%. Luca Teodori, con Lealtà, coerenza, verità, l’1,22%.

I consiglieri eletti

Sono 48 i consiglieri che entrano insieme a Michele de Pascale e Elena Ugolini. Questo l’elenco:

Pd

Isabella Conti (Bologna)

Irene Priolo (Bologna)

Raffele Donini (Bologna)

Maurizio Fabbri (Bologna)

Fabrizio Castellari (Bologna)

Alessio Mammi (Reggio Emilia)

Elena Carletti (Reggio Emilia)

Andrea Costa (Reggio Emilia)

Anna Fornili (Reggio Emilia)

Paolo Calvano (Ferrara)

Marcella Zappaterra (Ferrara)

Alice Parma (Rimini)

Emma Petitti (Rimini)

Daniele Valbonesi (Forlì-Cesena)

Valentina Ancarani (Forlì-Cesena)

Francesca Lucchi (Forlì-Cesena)

Eleonora Proni (Ravenna)

Niccolò Bosi (Ravenna)

Gian Carlo Muzzarelli (Modena)

Maria Costi (Modena)

Luca Sabattini (Modena)

Carla Ludovica Ferrari (Modena)

Barbara Lori (Parma)

Andrea Massari (Parma)

Matteo Daffadà (Parma)

Luca Quintavalla (Piacenza)

Lodovico Albasi (Piacenza)

AVS

Simona Larghetti (Bologna)

Paolo Trande (Modena)

Lista de Pascale

Vincenzo Paldino (Modena)

Paolo Burani (Reggio Emilia)

Giovanni Gordini (Bologna)

M5S

Lorenzo Casadei (Bologna)

Fratelli d’Italia

Marta Evangelisti (Bologna)

Francesco Sassone (Bologna)

Alessandro Balboni (Ferrara)

Luca Pestelli (Forlì-Cesena)

Annalisa Arletti (Modena)

Ferdinando Pulitanò (Modena)

Priamo Bocchi (Parma)

Gian Carlo Tagliaferri (Piacenza)

Alberto Ferrero (Ravenna)

Alessandro Aragona (Reggio Emilia)

Nicola Marcello (Rimini)

Forza Italia

Valentina Castaldini (Bologna)

Pietro Vignali (Parma)

Lega

Tommaso Fiazza (Parma)

Lista civica Ugolini

Marco Mastacci (Bologna)

Umbria

In Umbria Stefania Proietti del centrosinistra ha vinto con il 51,1% delle preferenze. La rivale, la governatrice uscente della Lega, Donatella Tesei, si è fermata al 46,2%.

I voti partito per partito

Il Pd ha realizzato il 30,23%, staccando di oltre dieci punti Fratelli d’Italia al 19,44%. Forza Italia ha preso il 9,69%, la Lega il 7,7%. Il Movimento 5 stelle è arrivato al 4,71%. La lista civica per Tesei ha preso il 4,99%, quella per Proietti il 4,7%. Alleanza Verdi-Sinistra ottiene il 4,28%. La lista centrista ha preso il 2,3%. Alternativa popolare, il partito di Stefano Bandecchi, ha preso il 2,16%.

I consiglieri eletti

Questo l’elenco dei consiglieri regionali eletti in Umbria.

In maggioranza:

Presidente Eletta Stefania Proietti.

Partito Democratico – Simona Meloni, Tommaso Bori, Cristian Betti, Francesco De Rebotti, Sarah Bistocchi, Stefano Lisci, Francesco Filipponi, Letizia Michelini, Maria Grazia Proietti.

Movimento 5 stelle – Luca Simonetti.

Umbria Proietti Presidente – Bianca Proietti.

Alleanza Verdi e Sinistra – Fabrizio Ricci.

All’opposizione:

Candidata Presidente – Donatella Tesei.

Fratelli d’Italia – Paola Agabiti, Eleonora Pace, Matteo Bartolomei.

Forza Italia – Andrea Romizi e Paola Pernazza.

Lega – Enrico Melasecche.

Tesei Presidente – Nilo Arcudi.