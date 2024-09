Elezioni in Germania, che effetti ci saranno dopo il trionfo di estrema destra e sinistra filo Putin?

La Germania non soffrirà ripercussioni immediate dai risultati del voto del 1 settembre 2024 in Sassonia e Turingia, ex Germania comunista dell’est. “La malconcia e poco amata coalizione del cancelliere Olaf Scholz sembra in grado di reggere”, nota Sarah Marsh di Reuters.

Ma, a un anno dalle elezioni nazionali del 2025, è comunque probabile che i risultati fomentino tensioni in una coalizione lacerata da differenze ideologiche e alle prese con le conseguenze della guerra in Ucraina, tra cui la crisi del costo della vita.

Non ci sarà crisi per ora in Germania

L’ondata di partiti agli estremi dello spettro politico sarà probabilmente vista come un altro colpo al governo di coalizione già debole di Scholz.

I tre partiti della coalizione, il Partito Socialdemocratico di centro-sinistra di Scholz (SPD), i Verdi e il Partito Liberale Democratico (FDP), fiscalmente conservatore, hanno subito perdite significative alle elezioni di domenica.

In Turingia, ad esempio, i Verdi e l’FDP sembrano essere entrambi usciti dal parlamento statale dopo non essere riusciti a raggiungere la soglia del cinque percento necessaria per ottenere seggi. Mentre l’SPD ha perso meno terreno alle elezioni, il suo risultato è stato comunque deludente.

Un aiuto per Putin

Il partito ha già perso gran parte della sua rilevanza nell’Est della Germania e sta uscendo dalla sua peggiore performance in un’elezione nazionale da più di un secolo, alle elezioni europee di giugno.

Un processo di costruzione della coalizione potrebbe richiedere settimane o mesi, data la complicata matematica elettorale, e potrebbe portare a strani alleati politici, con i conservatori centristi che probabilmente si troverebbero a governare con un partito populista di sinistra guidato da un ex comunista.

Il risultato potrebbe anche rivelarsi una manna per il presidente russo Vladimir Putin che, durante la Guerra Fredda, ha lavorato come spia del KGB a Dresda, nell’allora Germania dell’Est. Sia l’AfD che il BSW favoriscono relazioni più strette con il Cremlino e vogliono fermare gli aiuti militari tedeschi all’Ucraina.

Non c’è dubbio che il trionfo dell’Alternativa per la Germania (AfD), di estrema destra, e di BSW, di estrema sinistra, entrambi partiti anti-immigrazione, in una regione che durante la Guerra Fredda era sotto il controllo comunista, sia un duro colpo per il centro politico tedesco, soprattutto per i tre partiti della coalizione di governo del cancelliere Olaf Scholz, che hanno subito perdite significative, come scrivono James Angelos e Nette Nostlinger su Politico.

Già è finita in discussione la politica di austerità che i tedeschi hanno imposto anche a Europa e Italia.

Il ministro delle Finanze Christian Lindner ha respinto le proposte secondo cui i suoi neoliberisti Liberi Democratici (FDP), che hanno ottenuto i risultati peggiori tra tutti i partner della coalizione, dovrebbero abbandonare il governo.

L’FDP è stato letteralmente schiacciato, cacciato dal parlamento della Turingia e incapace di raggiungere la soglia del 5% per rientrare nella legislatura della Sassonia. Ma per ora non molla. L’AfD, considerato “estremista di destra” dalle autorità di sicurezza dei due stati della Germania orientale, non governerà finché gli altri partiti manterranno la promessa di unirsi a lui per tenerlo fuori dal potere.

Tuttavia, il partito AfD, anti-immigrazione e filo-russo ha abbastanza seggi in Turingia per bloccare decisioni che richiedono una maggioranza di due terzi, come le nomine di giudici o alti funzionari della sicurezza. Questa “sperrminoritaet” – in tedesco, bloccare la minoranza – gli darebbe un’influenza senza precedenti nell’opposizione.

Nuovo arrivato a sinistra, la Sahra Wagenknecht Alliance (BSW), fondata da un ex membro del vecchio Partito Comunista della Germania dell’Est, ha ottenuto risultati migliori di tutti e tre i partner della coalizione di Berlino nelle sue prime elezioni statali, arrivando al terzo posto.

Ciò rende l’ex comunista una probabile kingmaker, ma Wagenknecht è stata cauta su come avrebbe sfruttato tale posizione.

Ha dichiarato in una conferenza stampa che qualsiasi partner della coalizione dovrà riconoscere la richiesta del suo partito di maggiore diplomazia per porre fine alla guerra in Ucraina e l’opposizione allo stazionamento di missili statunitensi in Germania.