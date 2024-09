Le elezioni regionali in due stati della ex Germania dell’est si sono concluse come previsto, con un massiccio voto per due partiti, uno di estrema destra, AfD, e uno di estrema sinistra, BSW, uniti da una feroce ostilità verso gli immigrati e da uno sfrenato amore per Putin.

Il governo federale della Germania guidato da Olaf Scholz perde peso. Anche se reggerà fino alle elezioni generali del 2025, probabilmente in Europa potrà dettare meno legge. Sarà un’occasione per l’Italia e per Giorgia Meloni? Non sembra il caso di gridare all’onda neonazi in Germania. Un po’ esagerato scrivere che è “un terremoto che cambia la storia”.

Trionfo AfD nella Germania Est

In Turingia AfD è arrivato quasi al 33%. Bjoern Hoecke, indubbio vincitore di questo voto, ha già subito un paio di processi per avere sbandierato slogan nazisti.

Ma non dimentichiamo che in Italia FdI è al 30. Le dimensioni del fenomeno sono quelle di una quota del 30% di un partito tipo Casa Pound in Friuli o in Calabria.

Gli studiosi di politica mettono in guardia dal generalizzare sull’est. In alcune parti, i partiti tradizionali rimangono forti: la CDU di centro-destra ha chiuso di poco davanti all’AfD (32,1%) in Sassonia, al 31,9% perdendo appena 0,2 punti nei suffragi.

La CDU è forte anche in Sassonia-Anhalt, e la SPD domina ancora nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Meglio per l’Italia?

A solo un anno dalle elezioni nazionali nella più grande economia europea, i risultati di domenica sembrano destinati ad aumentare la pressione su Scholz affinché sia ​​più duro sull’immigrazione e ad intensificare il dibattito sul sostegno all’Ucraina come temi che hanno dominato la campagna elettorale.

L’autorità vacillante del governo tedesco potrebbe anche complicare la politica europea quando l’altra grande potenza del blocco, la vicina Francia, sta ancora lottando per formare un governo dopo le elezioni anticipate di giugno e luglio.

Tutti e tre i partiti del governo federale sembrano aver perso voti alle elezioni in Turingia e Sassonia, che hanno sottolineato la scomparsa dei Socialdemocratici (SPD) di Scholz come partito di grande portata. Ora è solo al 6-7,6% dei voti.

I partner minori della coalizione, i Verdi e i Liberi Democratici pro-business, rischiano di essere espulsi dal parlamento statale della Turingia per non aver raggiunto la soglia del 5%.

Secondo gli analisti l’impatto più probabile dei risultati sarà un aumento dei litigi all’interno della coalizione ideologicamente eterogenea di Scholz.

“Con la legge di bilancio 2025 che presenta ancora un divario di circa 12 miliardi di euro (13,25 miliardi di $), è probabile che si rinnovino le tensioni nella coalizione”, ha affermato Carsten Nickel di Teneo in una nota di ricerca.

Tuttavia, è improbabile che la coalizione di Scholz si sciolga del tutto, poiché non è nell’interesse dei tre partiti, che sono tutti sotto i risultati del 2021 nei sondaggi, ha affermato Stefan Marschall, politologo presso l’Università di Duesseldorf.

Sia il BSW che l’AfD hanno eroso il loro sostegno, il che ha portato i partiti tradizionali a inasprire la loro posizione sull’immigrazione e potrebbe minare il sostegno all’Ucraina.

“La questione diventerà più tesa e la Germania probabilmente diventerà più paralizzata, il che significa che altri come Polonia, Francia e Italia dovranno dettare il passo”, ha affermato Alexander Clarkson del King’s College di Londra.

La creazione del BSW e la sua legittimazione in questo voto potrebbero rivelarsi particolarmente dannose per la SPD, che ha già perso più di un terzo dei suoi sostenitori dal 2021, attestandosi intorno al 16%, e potrebbe vedere allontanarsi più elettori di sinistra.

I voti probabilmente fomenteranno anche un dibattito sull’effetto a catena di coalizioni instabili. Con l’AfD incapace di formare una maggioranza, spetterà al secondo classificato, i conservatori, ma in Turingia non saranno in grado di formare una maggioranza senza il sostegno del BSW, nonostante le grandi differenze ideologiche.

Poco peso di AfD e BSW sulla politica estera

Nel frattempo, le coalizioni con il BSW o l’AfD a livello federale sono impensabili date le loro opinioni di politica estera. Ciò significa che più diventano forti, più i partiti tradizionali faranno fatica a formare maggioranze di governo coerenti, ha detto Andre Brodocz, politologo presso l’Università di Erfurt.

Ma gli elettori potrebbero punire i partiti tradizionali per le loro coalizioni incoerenti votando ancora di più per i partiti anti-establishment nelle elezioni successive, affermano gli analisti.

“Se non ci sarà attuazione politica, nessun vero cambiamento, nessuna riforma, gli elettori potranno dire che il processo politico è stato dirottato dalle élite”, ha detto il politologo Oliver Lembcke presso l’Università di Bochum. “È un circolo vizioso”.

Importante cercare di capire cosa succede nel Paese più grande d’Europa che è anche il principale partner industriale italiano.

Quello che succede nell’economia tedesca ha e avrà sempre più riflessi su quella italiana, che vive alle spalle del Nord industriale che vive di commesse tedesche.

Allarme degli imprenditori

Alcune associazioni imprenditoriali tedesche hanno lanciato l’allarme: una “catastrofe economica” si abbatterà sulle terre orientali per il combinato disposto di calo demografico e blocco della immigrazione.

Il pericolo è che un posto di lavoro su quattro non possa più essere coperto.

La Turingia perderà 385.000 dei suoi 1 milione di dipendenti nei prossimi 10 anni. . La situazione è altrettanto allarmante in Sassonia, dove una persona su cinque dovrebbe andare in pensione entro il 2033, creando 366.000 posti vacanti nella forza lavoro.

Senza immigrazione controllata “Turingia e Sassonia potrebbero presto spegnere la luce”, ha affermato un dirigente industriale. “Senza immigrati, case di cura, ospedali e ristoranti dovranno limitare le loro attività ancora di più di quanto non stiano già facendo”.

Inoltre il voto nell’ Est della Germania può avere riflessi sugli equilibri precari che reggono il governo federale a Berlino e questo a sua volta può avere ripercussioni sugli equilibri a Bruxelles.

Il successo di AfD e BW illumina il grado di penetrazione dei servizi segreti di Putin in occidente. Il Cominform e il Comintern gli fanno un baffo.

La destra “fascista” dell’Afd, come la sinistra nostalgica, spiega Claudio Tito su Repubblica, “è insieme ad altre formazioni europee (il Rassemblement National in Francia o la Lega in Italia), uno degli avamposti di Putin nella Ue. I sistemi istituzionali europei sono infiltrati. In Italia, in Francia e ora sempre più clamorosamente in Germania. Il germe del putinismo sta crescendo anche in Paesi strutturati e di solida tradizione democratica”.

Vero e che i partiti filo Putin trovano consensi fra i cittadini della ex DDR, altrimenti i voti non li prenderebbero.

“I populisti prevalgono nella Germania orientale mentre le ferite del passato restano aperte”, spiega Guy Chazan sul Financial Times.

Trentaquattro anni dopo la riunificazione, le divisioni sociali e politiche tra Germania dell’Est e Germania dell’Ovest sembrano essere più profonde che mai. In effetti, ci sono segnali che si stanno approfondindo.

Ciò si unisce a una forte vena di antiamericanismo ereditata dai tempi della Repubblica Democratica Tedesca comunista. “Ai tempi della DDR erano i sovietici a dettare legge su tutto, ora sono gli americani”, ha affermato un pensionato della città di Jena in Turingia.

1,6 trilioni di euro di trasferimenti sono confluiti nella Germania dell’Est dalla riunificazione, gli ingenti investimenti in infrastrutture e le migliaia di posti di lavoro creati in settori ad alta tecnologia come i semiconduttori, in particolare nella capitale sassone di Dresda e nei dintorni. Uno studio condotto il mese scorso dall’Istituto economico tedesco di Colonia ha descritto l’Est come il “grande realizzatore” della Germania, affermando che si stava rapidamente avvicinando all’Ovest in termini di occupazione e andamento salariale.

Ma “le persone nella Germania dell’Est sono a malapena consapevoli di questi processi.

La ragione del “pessimismo della Germania dell’Est” è la sua scarsa prospettiva demografica. Molte aree, a parte quelle che circondano la capitale Berlino, hanno avuto una popolazione in calo, una tendenza che non potrà che peggiorare negli anni a venire.

In effetti, le statistiche mostrano che dalla Wende, il termine che i tedeschi usano per indicare la caduta del comunismo e la riunificazione, 3,7 milioni di persone dell’est si sono trasferite nella Germania occidentale, la maggior parte delle quali giovani e istruite. Dei 50 distretti tedeschi con la popolazione più anziana, 42 si trovano nell’est. Nel frattempo, i tedeschi dell’est continuano ad avere salari medi più bassi e molti meno beni rispetto alle controparti occidentali. Secondo la Bundesbank, le famiglie della Germania dell’est hanno in media 43.400 € sotto forma di risparmi, investimenti e immobili, al netto dei debiti, meno della metà della media nazionale.

Gli esperti affermano che non sono solo i problemi economici dell’est a influenzare il comportamento di voto, ma anche il ricordo delle ingiustizie passate.

Molti nell’est associano ancora quel periodo all’elevata disoccupazione, alle chiusure di massa di aziende industriali e alla “svalutazione delle esperienze di vita delle persone” nella DDR “che è continuata fino ad oggi”. “La gente si sente semplicemente sopraffatta, con un’arroganza.